Sakarya Üniversitesi ile Barikat Siber Güvenlik, siber güvenlik alanında yetişmiş insan kaynağı ihtiyacına yanıt verecek önemli bir eğitim iş birliğine imza attı. ‘Siber Kariyer Programı’, Türkiye’de alanının ilk ve tek uygulamalı eğitim modeli olarak tanıtıldı

MAHMUT ÖZAY- Siber güvenlik, dijital çağın en kritik ve stratejik alanlarından biri olarak öne çıkarken, bu alanda yetişmiş insan kaynağı ihtiyacı her geçen gün artıyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Barikat Siber Güvenlik, bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla önemli bir eğitim iş birliğine imza attı.

SAÜ ve Barikat Siber Güvenlik iş birliğiyle geliştirilen “Siber Kariyer Programı” Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen lansman etkinliğiyle tanıtıldı. Program, mevcut yapısıyla alanının ilk ve tek uygulamalı eğitim modeli olma özelliği taşıyor.

