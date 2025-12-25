Türkiye’de her sınıfta en az 1-2 öğrenci öğrenme güçlüğü riskiyle karşı karşıya. Uzmanlar, e-Devlet üzerinden aile, okul ve sağlık profesyonellerinin ortak çalışacağı bir sistem öneriyor.

ESMA ALTIN- Normal ya da normalin üstü zekâya sahip olmakla birlikte okumada, yazmada, matematikte belirgin güçlük yaşayan, doğuştan gelen, ömür boyu geçmeyen nörogelişimsel bir durum ve öğrenme farklılığı olan ‘öğrenme güçlüğü’ dünyada yaklaşık yüzde 8 ila 15 oranında görülüyor.

Konuyla ilgili TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonunda bilgi veren Ankara Üniversite Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsa Birkan Güldenoğlu, Türkiye’de örgün eğitimde 18 milyon öğrenci olduğunu belirterek, bunların 1,5 milyonunda öğrenme güçlüğü riski ya da tanısı almış öğrenci olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

MEB verilerine göre, 750 bine yakın dersliğimiz olduğunu aktaran Güldenoğlu “Tahminî 1,5 milyon da öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenci bulunuyor. Bu demektir ki her sınıfta minimum bir ya da iki öğrenci öğrenme güçlüğü riskiyle karşı karşıya” dedi.

Güldenoğlu “Çocuk psikiyatristi, rehberlik araştırma merkezi, okul, aile; hepsinin de içerisinde olduğu e-Devlet’e entegre bir sistem yapılabilir. Aile de oraya girer, çocuğunun performansını görür, yaptıklarını yazar, çocuk psikiyatristi de oraya girer, yazar, rehberlik araştırma merkezi de yazar; böylelikle eş güdümlü bir şey yürür burada” ifadelerini kullandı.

