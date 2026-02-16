Manisa’da motosikletin devrilmesi sonucu 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Salihli Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen gencin ölümü ilçede büyük üzüntüye yol açarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Adala Mahallesi’nde meydana geldi. Dombaylı Mahallesi’nden Adala yönüne seyir halinde olan A.Ö. (16) idaresindeki 45 AHT 836 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Kazada A.Ö. ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haber, başta ailesi olmak üzere yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Hayatını kaybeden A.Ö.'nün Salihli Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

