Akademik kariyer hedefi olan binlerce adayın gündeminde 2026 ALES takvimi yer alıyor. ÖSYM’nin yayımladığı sınav programına göre ALES 2026 yılında da üç ayrı oturum halinde uygulanacak. İlk oturum için “2026-ALES/1 ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte başlayacak?” soruları gündemde yer aldı.

ALES başvuruları için geri sayım başladı. Başvurular ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sırasında adayların sınav ücretini yatırması ve sistemdeki bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor. Peki, 2026-ALES/1 ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak?

2026-ALES/1 ne zaman? Başvurular Mart ayında başlıyor!

2026-ALES/1 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026 yılının ilk ALES oturumu 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

2026-ALES/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026-ALES/1 için başvurular 25 Mart 2026 tarihinde başlayacak. Başvuru işlemleri 2 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM AİS sistemi üzerinden yapacak.

2026-ALES/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ HANGİ TARİH?

2026-ALES/1 geç başvuru günü 9 Nisan 2026 olarak açıklandı. Geç başvuru işlemleri aynı gün saat 23:59’a kadar yapılabilecek.

2026-ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1 oturumuna giren adayların sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak.

