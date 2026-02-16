Jandarma çevirmesinden geçtikten sonra görevli jandarmanın kendisine mesaj attığını iddia eden bir kadın sosyal medyada gündem olmuştu. O kadın olayın gerçek olmadığını ifade ederek özür diledi.

Sosyal medyada etkileşim alabilmek için yapılan akılalmaz paylaşımlara bir yenisi daha eklendi.

Jandarma paylaşımı gündem olmuştu! O kadından özür geldi

Bir kadın, sosyal medya paylaşımında jandarma çevirmesinden geçtikten sonra görevli jandarmanın kendisine mesaj attığını iddia ettiği bir paylaşım yapmıştı.

Jandarma paylaşımı gündem olmuştu! O kadından özür geldi

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Paylaşımında bir yazışmanın ekran görüntüsüne de yer veren kadın kısa sürede gündem olmuştu.

Jandarma paylaşımı gündem olmuştu! O kadından özür geldi

"ETKİLEŞİM İÇİN PAYLAŞTIM"

Tepkilerin ardından kadın özür mesajı yayınladı. Kadının paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Jandarma personeli hakkında 14.02.2026 günü yapmış olduğum paylaşım gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir jandarma personeli benimle iletişime geçmemiştir. Ben bu videoyu akım olduğu ve etkileşim almak için paylaştım. Jandarma Teşkilatından ve Türk Milletinden özür diliyorum."

Haberle İlgili Daha Fazlası