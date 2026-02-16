Vatandaşların gündeminde ''Bugün İstanbul ve İzmir'de yağmur var mı?'' soruları yerini aldı. İzmir’de sabah saatleri parçalı bulutlu ve rügzarlı bir hava ile başladı. İstanbul’da ise gün sabah saatlerinde açık ve parçalı bulutluydu. İşte, 16 Şubat hava durumu tahminleri...

BUGÜN İSTANBUL’DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul’da 16 Şubat sabah saatlerinde hava açık ve parçalı bulutlu seyretti. Saatlik tahminlere göre İstanbul’da yağmur öğleden sonra etkisini göstermeye başlayacak.

Saat 15.00-18.00 saat aralığından itibaren sağanak geçişleri beklenirken, yağışın akşam ve gece saatlerinde de devam edeceği öngörülüyor.

BUGÜN İZMİR’DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir’de 16 Şubat sabah saatlerinde yağış görülmezkn gün ortasından itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Tahminlere göre İzmir’de öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Saat 12.00-15.00 aralığında başlayacak kuvvetli yağışın, akşam saatleri boyunca sürmesi bekleniyor.

16 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İSTANBUL HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 16 Şubat Pazartesi 13 17 59 83 38 17 Şubat Salı 11 15 73 87 29 18 Şubat Çarşamba 2 9 67 91 29 19 Şubat Perşembe 7 13 52 75 26 20 Şubat Cuma 11 16 64 78 27

İZMİR HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 16 Şubat Pazartesi 13 19 66 95 20 17 Şubat Salı 12 15 87 93 21 18 Şubat Çarşamba 10 13 50 96 18 19 Şubat Perşembe 7 18 46 83 13 20 Şubat Cuma 11 19 61 86 23

