Bugün İstanbul ve İzmir'de yağmur var mı? 16 Şubat hava durumu tahminleri
Vatandaşların gündeminde ''Bugün İstanbul ve İzmir'de yağmur var mı?'' soruları yerini aldı. İzmir’de sabah saatleri parçalı bulutlu ve rügzarlı bir hava ile başladı. İstanbul’da ise gün sabah saatlerinde açık ve parçalı bulutluydu. İşte, 16 Şubat hava durumu tahminleri...
16 Şubat günü için İstanbul ve İzmir’de yağış beklentisi merak konusu oldu. Bugün İstanbul ve İzmir'de yağmur var mı sorusuna cevap aranırken Meteoroloji'den gelen tahminler de takip ediliyor. İşte, 16 Şubat hava durumu tahminleri...
BUGÜN İSTANBUL’DA YAĞMUR VAR MI?
İstanbul’da 16 Şubat sabah saatlerinde hava açık ve parçalı bulutlu seyretti. Saatlik tahminlere göre İstanbul’da yağmur öğleden sonra etkisini göstermeye başlayacak.
Saat 15.00-18.00 saat aralığından itibaren sağanak geçişleri beklenirken, yağışın akşam ve gece saatlerinde de devam edeceği öngörülüyor.
BUGÜN İZMİR’DE YAĞMUR VAR MI?
İzmir’de 16 Şubat sabah saatlerinde yağış görülmezkn gün ortasından itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Tahminlere göre İzmir’de öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Saat 12.00-15.00 aralığında başlayacak kuvvetli yağışın, akşam saatleri boyunca sürmesi bekleniyor.
16 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|16 Şubat Pazartesi
|
|13
|17
|59
|83
|
|38
|17 Şubat Salı
|
|11
|15
|73
|87
|
|29
|18 Şubat Çarşamba
|
|2
|9
|67
|91
|
|29
|19 Şubat Perşembe
|
|7
|13
|52
|75
|
|26
|20 Şubat Cuma
|
|11
|16
|64
|78
|
|27
İZMİR HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|16 Şubat Pazartesi
|
|13
|19
|66
|95
|
|20
|17 Şubat Salı
|
|12
|15
|87
|93
|
|21
|18 Şubat Çarşamba
|
|10
|13
|50
|96
|
|18
|19 Şubat Perşembe
|
|7
|18
|46
|83
|
|13
|20 Şubat Cuma
|
|11
|19
|61
|86
|
|23