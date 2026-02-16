İlk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun duyurduğu PTT Emekli Ödeme Kampanyası hakkında ayrıntılar belli oldu. PTT'nin resmi ekranından yapılan açıklamayla 14.000 TL geri ödemesiz destek sürecine dair bilgilendirme yapıldı. Peki, PTT emekli kampanyasına başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

PTT tarafından hayata geçirilen Emekli Ödeme Kampanyası kapsamında, belirli şartları sağlayan emeklilere 14 bin liraya kadar geri ödemesiz nakit destek sunuluyor. Nakit ödeme kampanyasından yararlanmak isteyen emekli müşterilerimizin öncelikle anlaşmalı Bankada açık kredisinin olması ve 3 (üç) yıl boyunca maaşlarını farklı bir Bankaya taşımama taahhüdünde bulunması gerekiyor.

Bu ön koşulu sağlayan müşterilerden;



Sadece açık kredisi olan müşterilere 6.000 TL,

PTTCell hat sahibi olan müşterilere ek 2.000 TL,

PTT üzerinden 1 adet otomatik ödeme talimatı veren müşterilere ek 2.000 TL,

PTT üzerinden anlaşmalı Bankada Kredili Destek Hesabı (KDH) açan müşterilere ek 2.000 TL*,

PTT üzerinden anlaşmalı Bankadan 2.000 TL repo alımı yapan müşteriye ek 2.000 TL*,

Olmak üzere toplamda 14.000 TL nakit ödeme yapılacak.

PTT ÖDEME KAMPANYASINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?



Kampanya başvuru işlemleri, emekli müşterinin kendisi tarafından tüm PTT iş yerlerinden yapılabilmektedir.

Veli/vasi kanalıyla kampanya başvurusu yapılamamaktadır.

