Aralıksız sağanak yağış sonrasında sel ve taşkınların meydana geldiği Akdeniz’in mavi sularının rengi kahverengiye döndü. Çamurla kaplanan sular dron ile görüntülenirken, sel suları sonrasında sahilde yer alan kamp alanlarının da sular altında kaldığı görüldü.

Meteoroloji’nin sarı kodlu uyarı yaptığı Akdeniz ve Ege’de sağanak sonrasında meydana gelen sel hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Adana, Antalya, Mersin, Muğla, Hatay ve Kahramanmaraş'ta yaylalar ve yüksek rakımlı yerlerde su taşkınları oluştu.

HER ŞEY SULAR ALTINDA KALDI

Cuma ile Cumartesi günü neredeyse aralıksız etkili olan sağanak yağış sonrasında seralar, bahçeler, evler, iş yerleri sular altında kaldı.

AKDENİZ ÇAMURA BÜRÜNDÜ

Sel sonrasında derelerden akan sular Akdeniz'e aktı, Akdeniz'in mavi sularını kahverengiye bürüdü. Akdeniz'de yaklaşık 1 mile kadar yayılan çamurlu su, dron görüntülendi. Selin ardından sahil kısımlarındaki kamp alanları da suyla doldu.

Muğla'da etkili olan yağışlar nedeniyle taşkınların yaşandığı Dalaman Çayı'nın çevresinde, inceleme yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, yağışların yüzde 66 arttığını dile getirmişti.

18 İLDE TAŞKIN MEYDANA GELDİ

Sel nedeniyle seralarda zararların olduğunu, bazı alanlara girilebildiğini bazılarında ise suyun çekilmesinin beklendiğini anlatan Gizligider, ekiplerin alanlarda hızlı şekilde hasar tespiti yapacağını duyurmuştu.

Belli bölgelerde 12 ve 13 Şubat'ta meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde 18 ilde taşkın meydana geldiğini hatırlatan Gizligider, "Şu anda bu taşkınlara 604 iş makinesi, ekipman ve 881 personelle müdahale halindeyiz. Herkes müsterih olsun, devletimiz büyüktür, güçlü, kudretlidir. Allah'ın izniyle en az zararla bu afetin atlatılması için çaba harcıyoruz. En büyük tesellimiz şu ana kadar bir can kaybı yaşanmaması." ifadelerini kullanmıştı.

BARAJ KAPAKLARI AÇILDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde aralıksız devam eden yağışların ardından Dim Barajı kapakları kontrollü şekilde açılmıştı. Dim Çayı'nın debisinin yükselmesiyle çay kenarındaki işletmeler sular altında kalmıştı. Kestel Mahallesi'nde Dim Çayı kenarında bulunan iki sitenin giriş katlarını su basmıştı. Sabah saatlerinde evlerine gelen vatandaşlar, eşyalarını kurtarmak için çalışma başlatmıştı.

