Samsun’da yaşayan 83 yaşındaki Hasan Dursun, çocukluğundan bu yana ardıç ağacından kendi yaptığı “ayakcak” ile köy sokaklarını gezmeyi sürdürüyor. Babasından öğrendiği geleneği yaşatmaya devam eden Dursun, bu kültürün kendisinden sonra devam etmeyebileceğini söylüyor.

Küçük yaşlarda babasının ormandan kestiği ardıç ağacından yaptığı ayakcakla tanıştığını anlatan Hasan Dursun, o günlerden beri bu aracı kullandığını söyledi. Dursun, "Ben küçük çocuk iken bunu babam yapardı. Ben de o yaşlardan beri bunu yapıp kullanıyorum" dedi.



Ayakcakları tamamen kendi imkânlarıyla yaptığını ifade eden Dursun, "Bunları kendim yapıyorum. Dağdaki ormanda ardıç ağacından kesip kendim yaptım. Yaşlandığım için uzun süreli binemiyorum. Genç olsam elli, yüz metre giderim. Bazen ayakcak ile düğünlerde köy meydanına gidip geziyorum" şeklinde konuştu.

ARDIŞ AĞACINDAN YAPILIYOR

Ardıç ağacının dayanıklılığına dikkat çeken Dursun, başka ağaçtan ayakcak yapılamayacağını vurgulayarak, "Ardıç ağacı dikenli ağaçtır, ormanda olur. Bu başka ağaçtan olmaz. Dalı kuvvetli olmaz. Üzerine çıkınca çekmez, kırılır. Babam ormana gidince oradan keser getirirdi. Yapınca ben de binerdim. Köy meydanında çeşme var. Orada yüksek bir taş vardı. Ona çıkıp oradan atlardım" ifadelerini kullandı.



Kendisinden sonra bu geleneği sürdürecek kimsenin kalmayacağını dile getiren Hasan Dursun, "Torunum var 15-16 yaşlarında. O arada biniyor ama merakı yok. Bu geleneği devam ettirmezler" diyerek sözlerini tamamladı.

