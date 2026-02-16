İsrail’e ait bir İHA’nın, Lübnan-Suriye sınırında, Masnaa Sınır Kapısı ile Cedidet Yabus arasındaki bölgede bir aracı hedef aldığı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Ateşkese rağmen süren saldırıya ilişkin resmi makamlardan ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail saldırısının Lübnan ile Suriye arasındaki Masnaa Sınır Kapısı ile Cedidet Yabus bölgesi arasında gerçekleştiği belirtildi. Hedef alınan bölgeye yakın köylerde art arda dört şiddetli patlama sesi duyulduğu aktarıldı. Sivil Savunma ekipleri, sınır hattında vurulan araçta çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin çalışması sonucu araçtan hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi çıkarıldı. Saldırıya ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde, Lübnan’ın doğusundaki Beka kenti kırsalında bir grubu hedef aldığını duyurmuştu. İsrail, Kasım 2024’te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor.

