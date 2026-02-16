İstanbul'da gece yarısı cep telefonlarına gelen 'deprem bildirimi' paniğe sebep oldu. AFAD'dan açıklama geldi, son depremler listesinde yeri ve şiddetine yer verildi.

Marmara depremi söylemleri bölge halkını korkuturken, İstanbulluların gece yarısı telefonlarına gelen deprem bildirimi kısa süreli paniğe sebep oldu. Detaylar merak konusuydu, AFAD'dan konu ile ilgili açıklama geldi. Son depremler listesinde Çatalca'daki hafif sarsıntı yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları deprem bildirimi aldıklarını fakat bir sarsıntı hissetmediklerini yazdı. Bazıları ise yaşanan durumun lodos kaynaklı olup olmadığını merak etti.

ÇATALCA'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada saat 00.18'de İstanbul'un Çatalca ilçesi merkezli 2,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bilgisi yer aldı. Sarsıntı yerin 9,75 kilometre derinliğinde kaydedildi. Telefonlara gelen bildirim sonrası yaşanan panik dışında herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

İstanbullular gece yarısı gelen deprem bildirimi ile panikledi! AFAD'dan açıklama geldi

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası