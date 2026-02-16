Hafta sonunda yaşanan yalancı bahar, dün etkisini gösteren fırtınayla beraber sona erdi. Hava sıcaklıklarının bugün 5, çarşambaya kadar ise 11 derece düşmesi öngörülürken, fırtına ve çöl tozu uyarısı da yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre 2 gündür yurdun büyük bölümünde kendini gösteren bahar havasının yeni haftayla birlikte etkisini yitirmesi bekleniyor. Dün batıda 20 dereceleri gören hava sıcaklıklarının 9 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Konya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde sağanak yağış beklenirken, yağışların Kıyı Ege’de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

FIRTINA DEVAM EDECEK

MGM'nin tahminlerine göre rüzgarın saatteki hızı Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde 80 kilometreyi bulacak ve fırtına şeklinde esecek.

Yalancı bahar sona erdi! Sıcaklık 11 derece düşecek... Fırtına ve çöl tozu uyarısı da geldi

ÇÖL TOZUNA DİKKAT

MGM, Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme ve çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı da uyardı.

Yalancı bahar sona erdi! Sıcaklık 11 derece düşecek... Fırtına ve çöl tozu uyarısı da geldi

16 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Giresun, Isparta, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Ordu ve Karaman için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı yayınladı.

Yalancı bahar sona erdi! Sıcaklık 11 derece düşecek... Fırtına ve çöl tozu uyarısı da geldi

ÇARŞAMBAYA DİKKAT!

Yeni haftada ise hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Bugünden itibaren batı illerinde sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak. Hafta sonu 20 dereceyi gören İstanbul ve Ankara'da havanın çarşamba günü 9 derece olması tahmin ediliyor. Hafta sonuna doğru ise yağışlar kesilecek, sıcaklıklar birkaç derece daha artacak.

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şu şekilde:

- Kırklareli 10/14 derece.

- İstanbul 13/17 derece.

- Denizli 10/20 derece.

- İzmir 13/19 derece.

- Adana 10/23 derece.

- Ankara 7/18 derece.

- Samsun 14/18 derece.

- Erzurum -5/9 derece.

- Malatya 2/14 derece.

- Kars -7/6 derece.

- Diyarbakır 4/16 derece.

- Gaziantep 5/16 derece.

Haberle İlgili Daha Fazlası