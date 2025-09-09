Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Yargıtay'ın bu kararı çok konuşulacak! Temizlik ve yemek yapmayan kadın tazminat ödeyecek

Yargıtay'ın bu kararı çok konuşulacak! Temizlik ve yemek yapmayan kadın tazminat ödeyecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yargıtay&#039;ın bu kararı çok konuşulacak! Temizlik ve yemek yapmayan kadın tazminat ödeyecek
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yargıtay, Diyarbakır'da boşanmak isteyen çiftle ilgili emsal bir karara imza attı. Mahkeme, temizlik ve yemek yapmayan, çocuklarına şiddet uygulayan kadını, eşine şiddet uygulayan erkekten daha kusurlu buldu.

Diyarbakır'da bir çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle karşılıklı boşanma davası açtı. Kadın beyanında eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Erkek ise eşinin çocuklarına şiddet uyguladığını, evde temizlik ve yemek yapmadığını öne sürdü. 

Ekol TV'nin haberine göre Diyarbakır 2. Aile Mahkemesi erkeğin eşine şiddet uyguladığı kadının da sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle her iki tarafı da eşit kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi.

KADIN SUÇLU BULUNDU

Erkeğin maddi ve manevi tazminat, kadının da nafaka talebinin reddine hükmetti. İstinaf Mahkemesi de kendisine gelen dosyada, ilk derece mahkemenin kararını hukuka uygun bularak başvurunun reddine karar verdi.

Kararın Temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi çocuklara fiziksel şiddet uygulayan, temizlik ve yemek yapmayan kadını kusurlu buldu.

EŞİT KUSURA ERKEK YARARINA TAZMİNAT

Mahkemenin eşit kusur kararını bozan Yargıtay, erkek yararına maddi ve manevi tazminata hükmetti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aroması ve lezzetiyle damak çatlatıyor! Kahramanmaraş'ın tescilli lezzetinin sofralara yolculuğu başladı1 tanesi 1 kilo! Ata tohumuyla yetiştiriliyor, kovayla satılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eşine yaptığı sürpriz işinden etti! "Hanımcılık kazandı ama..." - YaşamEşine yaptığı sürpriz işinden etti!Ege Denizi'nde son dakika korkutan deprem! Türkiye ve Yunanistan'dan hissedildi - YaşamEge Denizi'nde korkutan depremSağanaklar, tamamen kuruyan gölete can suyu oldu - YaşamSağanaklar kuruyan gölete can suyu olduİzmir'de planlı su kesintisi programı değişti: Bundan sonra 2 günde bir uygulanacak - Yaşamİzmir'de planlar değişti! 2 günde bir su kesintisiTürkiye'den Afganistan'a yardım eli... 922 ton malzeme taşıyan tren yola çıkacak! - YaşamTürkiye'den Afganistan'a yardım eli: Tren yola çıkacak!Aydın'da kötü koku mahalleyi karıştırdı! Ekipler harekete geçti, gerçek başka çıktı - YaşamAydın'da kötü koku mahalleyi karıştırdı!
Sonraki Haber Yükleniyor...