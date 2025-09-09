Yargıtay'ın bu kararı çok konuşulacak! Temizlik ve yemek yapmayan kadın tazminat ödeyecek

Diyarbakır'da bir çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle karşılıklı boşanma davası açtı. Kadın beyanında eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Erkek ise eşinin çocuklarına şiddet uyguladığını, evde temizlik ve yemek yapmadığını öne sürdü.

Ekol TV'nin haberine göre Diyarbakır 2. Aile Mahkemesi erkeğin eşine şiddet uyguladığı kadının da sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle her iki tarafı da eşit kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi.

KADIN SUÇLU BULUNDU

Erkeğin maddi ve manevi tazminat, kadının da nafaka talebinin reddine hükmetti. İstinaf Mahkemesi de kendisine gelen dosyada, ilk derece mahkemenin kararını hukuka uygun bularak başvurunun reddine karar verdi.

Kararın Temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi çocuklara fiziksel şiddet uygulayan, temizlik ve yemek yapmayan kadını kusurlu buldu.

EŞİT KUSURA ERKEK YARARINA TAZMİNAT

Mahkemenin eşit kusur kararını bozan Yargıtay, erkek yararına maddi ve manevi tazminata hükmetti.