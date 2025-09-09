Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yasemin Özilhan'dan boşanma sonrası hızlı hamle! Sosyal medyada dikkat çekti

Bir dönem ‘Doktorlar’ dizisinde rol alarak popülerliği yakalayan oyuncu Yasemin Özilhan ile iş insanı İzzet Özilhan’ın 14 yıllık evliliği, 4 Eylül’de tek celsede sona erdi. Boşanma sonrası sessizliğini sürdüren iki çocuk annesi Yasemin Özilhan, günler sonra Instagram hesabında yaptığı değişiklikle yeniden gündeme oturdu.

Yasemin Özilhan ile iş insanı İzzet Özilhan, 14 yıllık evliliklerini 4 Eylül’de mahkeme kararıyla sonlandırdı. Anlaşmalı olarak boşanan çiftten Yasemin Özilhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, boşandıklarını doğruladı.

14 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

İzzet Özilhan ile ilgili boşanma iddiaları karşısında uzun süredir sessizliğini koruyan Yasemin Özilhan, kişisel Instagram hesabından ayrıldıklarını açıkladı. Ela ve Emine adında iki kız çocuk sahibi ünlü oyuncu, 14 yıllık evliliklerini karşılıklı saygı ve anlayış içinde, anlaşmalı olarak sonlandırdıklarını ifade etti. 

“ALDATMA VE İHANET YOK”

Boşanma sürecinin tamamen medeni bir şekilde gerçekleştiğini belirten Özilhan, kamuoyunda yer alan “aldatma” ve “ihanet” haberlerinin gerçeği yansıtmadığını da net bir şekilde dile getirdi. Ayrıca çocuklarının psikolojik ve duygusal gelişimi için ebeveynlik görevlerini ortak bir uyumla sürdüreceklerini vurguladı.

Ünlü oyuncu paylaşımında “14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir. Son günlerde basında yer alan “ihanet” ve “aldatma” içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim. İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım” ifadelerini kullandı.

SOYADINI “ERGENE” YAPTI

Boşanmanın ardından geçen birkaç günün sonunda Yasemin Özilhan, Instagram hesabındaki adını değiştirerek yeniden kızlık soyadı olan “Ergene”yi kullanmaya başladı. 

