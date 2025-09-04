Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > 14 yıllık evlilik tek celsede bitti! Yasemin ve İzzet Özilhan çifti boşandı

14 yıllık evlilik tek celsede bitti! Yasemin ve İzzet Özilhan çifti boşandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
14 yıllık evlilik tek celsede bitti! Yasemin ve İzzet Özilhan çifti boşandı
Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan, Boşanma, Sosyal Medya, Magazin, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son günlerde peş peşe gelen boşanma haberlerine bir yenisi daha eklendi. Sosyetenin örnek gösterilen çifti Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan 14 yıllık evliliklerini tek celsede noktaladı.

‘Doktorlar’ dizisinde oynadığı ‘Ela’ karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, 2011’de iş insanı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturmuştu. 

EVLENDİKTEN SONRA OYUNCULUĞA ARA VERDİ

Evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan, 2012’de kızı Emine’yi, 2013’te ise “Doktorlar” dizisine atıfta bulunarak Ela’yı kucağına aldı. Ekranlardan çekilse de şöhretinden asla vazgeçmeyen Özilhan, sosyal medya sayesinde popülerliğini koruyup adeta bir stil ikonuna dönüştü.

14 yıllık evlilik tek celsede bitti! Yasemin ve İzzet Özilhan çifti boşandı - 1. Resim

RESMEN BOŞANDILAR

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı seçen çiftin mutlu ve huzurlu olduğu düşünülürken, ortaya atılan boşanma iddiaları magazin gündemini karıştırdı. Çiftin boşanacağı yönündeki haberler en çok konuşulanlar arasına girdi.

Magazin dünyasının yakından takip ettiği @blogyagmuru hesabının sahibi Yağmur Çevik’in haberine göre, Yasemin ve İzzet Özilhan resmen boşandı. 

14 yıllık evlilik tek celsede bitti! Yasemin ve İzzet Özilhan çifti boşandı - 2. Resim

TEK CELSEDE BİTMİŞ

Çevik Instagram’dan yayınladığı duyuruda “Yasemin-İzzet Özilhan çifti bugün tek celsede boşandı” ifadelerini kullandı.

14 yıllık evlilik tek celsede bitti! Yasemin ve İzzet Özilhan çifti boşandı - 2. Resim

BOŞANMA NEDENİ ‘İHANET’ Mİ?

“Yasemin ve İzzet Özilhan çifti neden ayrıldı?” sorusu gündemde yer alırken, geçtiğimiz gün Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken, boşanmanın gerekçesinin ihanet olabileceğini öne sürmüştü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Rapçi Uzi'den Kerem Aktürkoğlu hazırlığı: Bin pişman olduSahte Rus doktor yürüyüşünü bile bozdu! Antalyalı Saadettin'in botoks kabusu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
14 yıllık evlilik sona erdi! Yasemin Özilhan’dan boşanma açıklaması geldi - Magazin14 yıllık evlilik sona erdi! Beklenen boşanma açıklaması...Sevenlerini endişelendirmişti… Beyninde kitle ortaya çıkan Lara iyi haberi paylaştı - MagazinSevenlerini endişelendirmişti… İyi haberi paylaştıBerna Laçin, zafer sırasında Ergin Ataman’ı hedef aldı! Sosyal medyada tepki yağdı - MagazinErgin Ataman’ı hedef aldı! Sosyal medyada tepki yağıyorDublörü işten çıkarılan Kıvanç Tatlıtuğ’tan ilk yorum… Sessizliğini bozdu - MagazinDublörü işten çıkarılan Kıvanç Tatlıtuğ’tan ilk yorum...“Meriç Aral ve Serkan Keskin’ın oğlu ‘Güneş’ doğdu! İsminin hikayesi ortaya çıktı - Magazin‘Güneş’ bebek doğdu! İsminin hikayesi ortaya çıktıKardeniz Kılıç’ın eşi Mahir Bektaş kuzeninin eski kocası çıktı! Duyanlar tepki gösterdi - MagazinKardeniz Kılıç’ın eşi Mahir Bektaş kuzeninin eski kocası çıktı! Duyanlar tepki gösterdi
Sonraki Haber Yükleniyor...