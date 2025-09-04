14 yıllık evlilik tek celsede bitti! Yasemin ve İzzet Özilhan çifti boşandı

‘Doktorlar’ dizisinde oynadığı ‘Ela’ karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, 2011’de iş insanı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturmuştu.

EVLENDİKTEN SONRA OYUNCULUĞA ARA VERDİ

Evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan, 2012’de kızı Emine’yi, 2013’te ise “Doktorlar” dizisine atıfta bulunarak Ela’yı kucağına aldı. Ekranlardan çekilse de şöhretinden asla vazgeçmeyen Özilhan, sosyal medya sayesinde popülerliğini koruyup adeta bir stil ikonuna dönüştü.

RESMEN BOŞANDILAR

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı seçen çiftin mutlu ve huzurlu olduğu düşünülürken, ortaya atılan boşanma iddiaları magazin gündemini karıştırdı. Çiftin boşanacağı yönündeki haberler en çok konuşulanlar arasına girdi.

Magazin dünyasının yakından takip ettiği @blogyagmuru hesabının sahibi Yağmur Çevik’in haberine göre, Yasemin ve İzzet Özilhan resmen boşandı.

TEK CELSEDE BİTMİŞ

Çevik Instagram’dan yayınladığı duyuruda “Yasemin-İzzet Özilhan çifti bugün tek celsede boşandı” ifadelerini kullandı.

BOŞANMA NEDENİ ‘İHANET’ Mİ?

“Yasemin ve İzzet Özilhan çifti neden ayrıldı?” sorusu gündemde yer alırken, geçtiğimiz gün Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken, boşanmanın gerekçesinin ihanet olabileceğini öne sürmüştü.