Trump’ın damadı İsrail’i yerden yere vurdu! 'Kontrolden çıktılar'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yıllardır süren yakın ilişkisini sarsan tarihi bir karar aldı.

Trump, İsrail’in Katar’a düzenlediği sürpriz saldırı sonrası “ihanete uğradığını” söyleyerek, Tel Aviv’e yönelik politikasını değiştirdi.

Trump’ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner ile özel elçisi Steve Witkoff, CBS’nin 60 Minutes programında yaptıkları açıklamada, 9 Eylül’deki Doha saldırısının Beyaz Saray’da “öfke patlamasına” yol açtığını anlattı.

Kushner, “O sabah uyandık ve saldırının gerçekleştiğini öğrendik. Müzakereler bir gecede çöktü.” dedi.

Witkoff ise, Trump yönetiminin saldırıdan habersiz olduğunu vurguladı:

“Bu saldırı bizi derinden sarstı. Katarlılarla yürüttüğümüz barış görüşmelerini bitirdi. Kendimizi ihanete uğramış hissettik.”

“İSRAİLLİLER KONTROLDEN ÇIKTI”

Kushner, Netanyahu’nun izlediği politikaların artık Trump’ın sınırlarını aştığını söyledi:

“Başkan, İsraillilerin biraz kontrolden çıktığını hissetti. Onları durdurmanın ve uzun vadede İsrail’in çıkarına olmayan adımları önlemenin zamanı gelmişti.”

'GAZZE'DE YIKIMIN BOYUTU DEVASA!'

Witkoff. “Yeniden inşa sürecinin tek başına 50 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ediyoruz. Ancak bu mümkün — Orta Doğu ve Avrupa hükümetlerinden mali destek geleceğine inanıyoruz. Avrupa’nın da sürece dâhil olacağını göreceksiniz.”

Witkoff, Jared Kushner’la birlikte yürüttükleri planı anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uzun süredir çalışıyoruz. Para toplamak işin en kolay kısmı olacak. Asıl mesele, bunu nasıl hayata geçireceğimiz. Son iki yıldır ana planı şekillendirmek için uzman bir ekiple çalışıyoruz.”

İSRAİL'İN KATAR SALDIRISI KIRILMA NOKTASI OLDU

İsrail ordusunun Katar’ın başkenti Doha’daki Hamas müzakerecilerine yönelik saldırısından sonra Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Katar’ı güçlü bir müttefik olarak görüyorum. Bu saldırının gerçekleştiği yer konusunda çok üzgünüm.” ifadelerini kullanmıştı.

.

Kushner’ın ifadesine göre, “Katarlıları kaybetmek, barış anlaşması yapma umutlarını neredeyse yok etti.”

BARIŞ MASASINA DÖNÜŞ: ŞARM EL-ŞEYH ANLAŞMASI

Gerginliğin ardından Trump yönetimi, 13 Ekim’de Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde Hamas ve İsrail arasında 20 maddelik barış planını imzalattı.

Anlaşma, iki yıllık Gazze savaşını sona erdirirken, esir takasıyla birçok ailenin yeniden birleşmesini sağladı.

Kushner ve Witkoff, tüm taraflar arasında güven telkin etmek için kendilerinin ve “Barış Kurulu” nun yaptığı her şeyin “şeffaf” olacağına dair güvence verdi.

KUSHNER: GAZZE NÜKLEER BOMBA GİBİYDİ, AMA SOYKIRIM DEĞİLDİ

Kushner aynı röportajda, ateşkes sonrası Gazze’ye yaptığı ziyareti anlattı:

“Sanki orada nükleer bomba patlamış gibiydi. Ancak bu bir soykırım değil, bir savaştı.”

WASHİNGTON YENİ DİPLOMATİK HAMLELER PEŞİNDE

Trump’ın özel elçisi Steve Witkoff, ABD’nin şimdi İran’la diplomatik temas kurduğunu ve Cezayir-Fas hattında yeni bir barış anlaşmasının yolda olduğunu açıkladı.

“İranlılardan telefonlar alıyoruz. Önümüzdeki 60 gün içinde Cezayir ile Fas arasında bir barış anlaşması olabilir.” dedi.