Trump, Gazze'deki ateşkes ile ilgili açıklama yaptı! Saldırılara rağmen 'yürürlükte' dedi

Trump, Gazze'deki ateşkes ile ilgili açıklama yaptı! Saldırılara rağmen 'yürürlükte' dedi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Trump, Gazze&#039;deki ateşkes ile ilgili açıklama yaptı! Saldırılara rağmen &#039;yürürlükte&#039; dedi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in saldırılarına devam ettiği bir süreçte, Gazze'deki ateşkesin halen yürürlükte olduğunu ve Hamas'ın liderlik kademesinin "ateşkes ihlallerine karışmadığını" söyledi.

ABD Başkanı Trump, Florida'dan başkent Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Trump, Gazze'de halen ateşkesin yürürlükte olup olmadığı sorusuna, "Evet yürürlükte." diye cevap verdi.

HAMAS İÇİNDEKİ İSYANCI GRUPLARI SUÇLADI

İsrail'in devam eden saldırıları ile ilgili bir değerlendirme yapmayan Trump, Hamas'ın liderlik kademesinin "ateşkes ihlallerine karışmadığını" ifade ederken, Hamas içindeki bazı isyancı grupları suçladı. Trump, "Ancak her halükarda bu durum uygun şekilde ele alınacak. Sert ama uygun bir şekilde ele alınacak." ifadesini kullandı.

Gazze'de ateşkesin devam edeceğini umduğunu belirten ABD Başkanı, "Hamas ile barışın devam etmesini sağlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜ

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 34 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrail ordusu, gün içerisinde yaptığı açıklamada Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

İNSANİ YARDIM GİRİŞLERİ DURDURULDU

Ayrıca İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre hükümetin, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararı aldığı belirtilmişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise ateşkes başta olmak üzere yapılan tüm anlaşmalara tamamen bağlı olduklarını açıklamıştı.

