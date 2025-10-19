İsrail Türkiye’den yardım dilenmeye başladı! 'Erdoğan’la iletişime geçmenin vakti geldi'

Gazze’deki katliamın ardından bölgesel yalnızlığa sürüklenen İsrail, Türkiye’den yardım dilenmeye başladı.

İsrail Ticaret Odaları Başkanı Uriel Lynn, yaptığı açıklamada açıkça “Erdoğan’la iletişime geçmenin vakti geldi; Türkiye savaş sonrası dönemin anahtarı” diyerek, Tel Aviv’in Ankara’dan yardım dilendiğini itiraf etti.

“TÜRKLERLE İLETİŞİME GEÇMEKTEN UTANMAMALIYIZ”

Lynn, İsrail medyasına yaptığı açıklamada, ülkesinin artık Türkiye olmadan bölgesel denklemleri kuramayacağını söyledi:

“Sorumsuz açıklamalar yerine, utanmadan Türklerle iletişime geçmeliyiz. Türkiye, İran kadar güçlü bir bölgesel aktör; 90 milyona yakın nüfusu, güçlü ordusu ve gelişmiş sanayisiyle vazgeçilmez bir güç.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e yönelik açıklamalarına da değinen Lynn, “Evet, Erdoğan savaşa dair sözlerinde bizi eleştirdi. Ama o bir Müslüman ve Gazze’deki halkı korumak için hareket ediyor.” dedi.

“TÜRKİYE DÜŞMANIMIZ DEĞİL'

Lynn, İsrail’in Türkiye’ye mecbur kaldığını açıkça dile getirdi:

“Türkiye düşmanımız değil. Uzun yıllar boyunca ticaret, ekonomi ve turizmde verimli ilişkilerimiz oldu. Artık bu köprüleri yeniden kurmalıyız.”

İsrail hükümetine de eleştiriler yönelten Lynn, “Dış politikamız, çocukça açıklamalara göre değil, akıllıca hedeflerle yönetilmeli. Başbakan, bakanlara bireysel açıklama yasağı getirmeliydi.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

“YENİ DIŞ POLİTİKANIN EN BÜYÜK SINAVI TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER OLACAK”

İsrailli yetkili, ülkesinin savaş sonrası dönemde en önemli adımının Türkiye ile ilişkileri onarmak olduğunu öne sürdü:

“Yeni dış politikanın en büyük sınavlarından biri, Türkiye ile ilişkileri düzeltmek olacak.”