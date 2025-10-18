Gazze'de enkaz kaldırma çalışmaları başladı! Türk'ün gücü devrede

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Anadolu Ajansı
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmaları başladı. İHH ekiplerinin çalışmaları görüntülenirken dalgalanan Türk bayrakları dikkat çekti.

İsrail ordusunun çekilmeden önce ağır saldırılarla tahrip ettiği Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze kentinde, yıkılan camilerden geriye enkaz yığınları kaldı.

İsrail saldırıları sonucu Al-Zayton Mahallesi'nde yer alan El-Şafii Camisi'nde büyük hasar oluştu. Bazı aileler, cami binasının sağ kalan kısmında çadır kurdu. Öte yandan enkaz altına halen çok sayıda cansız bedenin de bulunduğu tahmin ediliyor.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları nedeniyle yıkıma uğrayan Gazze'de enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları başlattı. Bu kapsamda, Gazze'nin kuzeyinde çevre temizliği, yol açma ve enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Böylece bölgedeki iyileştirme sürecine de hız kazandırıldı.

İŞ MAKİNELERİ DEVREDE

Bölge halkının yaşam alanlarının yeniden kullanılır hale getirilmesi hedeflenen çalışmalarla enkazla kaplanan cadde ve sokakların yeniden ulaşıma açılması için ağır iş makineleri sahada aktif görev alıyor.

Gazze'de gıda, barınma, hijyen, psikososyal destek ve sağlık gibi birçok alanda faaliyet yürüten vakıf, çevre temizliği çalışmalarıyla da Gazze'ye destek olmaya devam edecek.

