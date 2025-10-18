Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Başakşehir-Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Başakşehir-Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

- Güncelleme:
Trendyol Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de 7'de 7 yapan sarı-lacivertliler galibiyet serisi, Beşiktaş derbisi ile sona erdi. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ise Süper Lig^de iyi bir çıkış yakalamak istiyor.

Trendyol Süper Lig heyecanı Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasıyla devam ediyor. Süper Lig'de 7'de 7 yapan Galatasaray'ın galibiyet serisi, Beşiktaş derbisi ile tamamlandı. 

Süper Lig'in 9.haftasında Başakşehir deplasmanına konuk olacak Galatasaray, yolunu kayıpsız şekilde devam etmek istiyor. Nuri Şahin'in önderliğindeki Başakşehir ise Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalamak istiyor. 

Başakşehir-Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler - 1. Resim

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 

Başakşehir-Galatasaray karşılaşması bugün saat 20:00'da başlayacak. 

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Başakşehir-Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler - 2. Resim

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ba, Berat, Opoku, Ebosele, Crespo, Harit, Kaluzinski, Operi, Bertuğ, Shomurodov.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Icardi.

