Konyaspor - Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kocaelispor Süper Lig'de bu hafta Konyaspor'a konuk olacak. İki ekip de maç öncesi hazırlıklarını tamamlamasının ardından müsabakada hakem Kadir Sağlam yer alacak. Yardımcılıklarını ise Erkan Akbulut ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın 4. hakemi ise Alpaslan Şen olacak.

KONYASPOR KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor Kocaelispor maçı bugün oynanacak. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 14.30'da başlayacak.

Heyecan dolu geçecek olan Konyaspor Kocaelispor maçı beIN SPORTS 2 ekranları naklen takip edilecek.

SÜPER LİG'DE 5. RANDEVU

Süper Lig'de yeşil-beyazlılar 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 11 puanla 8. sırada yer alıyor. Kocaelispor ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 5 puanla 15. sıradadır. Konyaspor ile Kocaelispor, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 5. kez mücadele edecek.

Daha önce 4 maçta Konyaspor 1 kez sahadan galip ayrılırken, Kocaelispor ise 2 defa rakibine yenildi. 1 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 3 kez gol sevinci yaşarken, Kocaelispor 9 defa rakip fileleri havalandırdı. İki takım arasında 16 sezon önce ligde oynanan son müsabaka, ev sahibi Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.