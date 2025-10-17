Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte eksik ve sakat oyuncular!

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte eksik ve sakat oyuncular!

- Güncelleme:
Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11&#039;ler belli oldu mu? İşte eksik ve sakat oyuncular!
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, evinde Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Beşiktaş Gençlerbirliği maçı eksik oyuncular ve muhtemel 11'ler kadrolar tarafından araştırılıyor.

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Gençlerbirliği ile karşılaşmaya hazırlanırken, sakatlıklar ve cezalar nedeniyle eksik bir kadroyla sahada olacak. Gençlerbirliği ise yeni başkanıyla çıkış arıyor.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş muhtemel 11'ler: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü, Cerny, Jurasek, Abraham, Toure, Rafa Silva

Gençlerbirliği muhtemel 11'ler: Erhan Erentürk, Thalisson, Zuzek, Goutas, Pereira, Abdurrahim Dursun, Göktan Gürpüz, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Onyekuru, Niang

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte eksik ve sakat oyuncular! - 1. Resim

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI KİM EKSİK, SAKAT VE OYNAMIYOR?

Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Demir Ege Tıknaz ile El Bilal Toure'nin karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş'ta ligde üç sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor. Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında kart görmüştü. 

Gençlerbirliği'nde kırmızı kart cezalısı Sekou Koita, Beşiktaş'a karşı görev yapamayacak. Tedavisi devam eden Dal Varesanovic'in durumu maç günü belli olacak. Kırmızı kart cezasını tamamlayan Franco Tongya ise teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte eksik ve sakat oyuncular! - 2. Resim

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı, 18 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 17:00’de İstanbul Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak; müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek

