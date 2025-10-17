Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yayıncı kuruluşun kararına Beşiktaş'tan tepki: Ayrımcılık!

Yayıncı kuruluşun kararına Beşiktaş'tan tepki: Ayrımcılık!

Kaynak: Anadolu Ajansı
Yayıncı kuruluşun kararına Beşiktaş'tan tepki: Ayrımcılık!
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig'in 9'uncu haftasında 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş'ta yayıncı kuruluşa tepki var. Kulüp Genel Sekreteri Uğur Fora, "beIN SPORTS, Futbol A takımımızın yarın Tüpraş Stadyumu'nda oynayacağı müsabakayı ikinci kanalından yayınlayacağını duyurarak, Beşiktaş'a karşı bir defa daha ayrımcılık yapmıştır" dedi.

Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, Trendyol Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS hakkında dikkat çeken açıklamalarad bulundu.

"BEŞİKTAŞ'IN MAÇLARI HER ZAMAN BİRİNCİ KANALDA YAYINLANIR"

Siyah-beyazlı kulübün yöneticisi Uğur Fora, "Yayıncı kuruluş, Futbol A takımımızın yarın Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabakayı ikinci kanalından yayınlayacağını kamuoyuna duyurarak, kulübümüze karşı bir defa daha ayrımcılık yapmıştır. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulübüdür ve maçları her zaman birinci kanalda yayınlanır. Bunun aksi düşünülemez, hiçbir gerekçe bu durumu haklı çıkaramaz" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Türk futbolunun 'hakemlerden sonra en büyük sorununun yayıncı kuruluş olduğunu' iddia eden Fora, "Yayıncı kuruluş, geçmişten bu yana her geçen gün artan bir dozda, maçlarımızda lehimize olan pozisyonların tekrarlarını ısrarla göstermemektedir. Yayıncı kuruluşu kulübümüze karşı takındığı olumsuz tavrından acilen vazgeçmeye davet ediyoruz. Taraftarlarımız müsterih olsun. Beşiktaş'ın hakkını bugüne kadar her platformda savunduk, bundan sonra da tüm gücümüzle savunmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

