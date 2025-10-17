Para ödülü 2 katına çıktı: Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na katılırsa ne kadar kazanacak?
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda toplam 440 milyon dolar para ödülü dağıtan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA), gelecek yıl bu rakamı bir milyar dolara çıkarması bekleniyor. A Milli Takım'ın, 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde kazanacağı muhtemel ödül ortaya çıktı.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 4'üncü maçında Gürcistan'ı 4-1 yenerek, mücadele ettiği E Grubu'nu ilk 2 sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti. Ay-yıldızlıları Dünya Kupası'na katılması halinde büyük bir gelir bekliyor.
'AYAKBASTI PARASI' 13 MİLYON DOLAR
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye, Dünya Kupası Finalleri'ne kalırsa 13 milyon dolar 'ayakbastı parası' alacak. FIFA, grup aşamasında her galibiyete 2 milyon dolar, beraberliğe de bir milyon dolar ödül verecek.
ŞAMPİYONA 80 MİLYON DOLAR
2022'de şampiyon olan Arjantin, 42 milyon dolar kazanmıştı. 2026'da Dünya Kupası'nın kazanan takımın 80 milyon dolar kazanması bekleniyor. Turnuvada yaklaşık bir milyar dolar ödül dağıtılması beklenirken, resmi rakamlar 5 Aralık'ta gerçekleşecek grup kura çekimi sonrası netlik kazanacak.
2026 Dünya Kupası'nda dağıtılması beklenen ödüller şöyle:
Grup: Katılım 13 milyon dolar
Galibiyet: 2 milyon dolar
Beraberlik: 1 milyon dolar
Son 16 turu: 7,5 milyon dolar
Çeyrek final: 13 milyon 125 bin dolar
Yarı final: 21 milyon dolar
Final: 30 milyon dolar
Şampiyon: 40 milyon dolar