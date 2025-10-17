Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Para ödülü 2 katına çıktı: Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na katılırsa ne kadar kazanacak?

Para ödülü 2 katına çıktı: Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na katılırsa ne kadar kazanacak?

Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda toplam 440 milyon dolar para ödülü dağıtan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA), gelecek yıl bu rakamı bir milyar dolara çıkarması bekleniyor. A Milli Takım'ın, 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde kazanacağı muhtemel ödül ortaya çıktı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 4'üncü maçında Gürcistan'ı 4-1 yenerek, mücadele ettiği E Grubu'nu ilk 2 sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti. Ay-yıldızlıları Dünya Kupası'na katılması halinde büyük bir gelir bekliyor.

Para ödülü 2 katına çıktı: Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na katılırsa ne kadar kazanacak? - 1. Resim

'AYAKBASTI PARASI' 13 MİLYON DOLAR

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye, Dünya Kupası Finalleri'ne kalırsa 13 milyon dolar 'ayakbastı parası' alacak. FIFA, grup aşamasında her galibiyete 2 milyon dolar, beraberliğe de bir milyon dolar ödül verecek.

Para ödülü 2 katına çıktı: Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na katılırsa ne kadar kazanacak? - 2. Resim

ŞAMPİYONA 80 MİLYON DOLAR

2022'de şampiyon olan Arjantin, 42 milyon dolar kazanmıştı. 2026'da Dünya Kupası'nın kazanan takımın 80 milyon dolar kazanması bekleniyor. Turnuvada yaklaşık bir milyar dolar ödül dağıtılması beklenirken, resmi rakamlar 5 Aralık'ta gerçekleşecek grup kura çekimi sonrası netlik kazanacak. 

Para ödülü 2 katına çıktı: Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na katılırsa ne kadar kazanacak? - 3. Resim

2026 Dünya Kupası'nda dağıtılması beklenen ödüller şöyle:

Grup: Katılım 13 milyon dolar

Galibiyet: 2 milyon dolar

Beraberlik: 1 milyon dolar

Son 16 turu: 7,5 milyon dolar

Çeyrek final: 13 milyon 125 bin dolar 

Yarı final: 21 milyon dolar

Final: 30 milyon dolar

Şampiyon: 40 milyon dolar

 

