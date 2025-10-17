Para ödülü 2 katına çıktı: Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na katılırsa ne kadar kazanacak?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 4'üncü maçında Gürcistan'ı 4-1 yenerek, mücadele ettiği E Grubu'nu ilk 2 sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti. Ay-yıldızlıları Dünya Kupası'na katılması halinde büyük bir gelir bekliyor.

'AYAKBASTI PARASI' 13 MİLYON DOLAR

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye, Dünya Kupası Finalleri'ne kalırsa 13 milyon dolar 'ayakbastı parası' alacak. FIFA, grup aşamasında her galibiyete 2 milyon dolar, beraberliğe de bir milyon dolar ödül verecek.

ŞAMPİYONA 80 MİLYON DOLAR

2022'de şampiyon olan Arjantin, 42 milyon dolar kazanmıştı. 2026'da Dünya Kupası'nın kazanan takımın 80 milyon dolar kazanması bekleniyor. Turnuvada yaklaşık bir milyar dolar ödül dağıtılması beklenirken, resmi rakamlar 5 Aralık'ta gerçekleşecek grup kura çekimi sonrası netlik kazanacak.

2026 Dünya Kupası'nda dağıtılması beklenen ödüller şöyle:

Grup: Katılım 13 milyon dolar

Galibiyet: 2 milyon dolar

Beraberlik: 1 milyon dolar

Son 16 turu: 7,5 milyon dolar

Çeyrek final: 13 milyon 125 bin dolar

Yarı final: 21 milyon dolar

Final: 30 milyon dolar

Şampiyon: 40 milyon dolar