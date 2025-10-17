Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gazze için nefesini tuttu: Şahika Ercümen'den Kaş'ta dünya rekoru

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya’nın Kaş ilçesinde 'değişken ağırlık paletsiz' kategoride 107 metreye daldı. Milli dalgıç, kendisine ait 106 metre dünya rekorunu geliştirmeyi başardı.

Tekneyle açıldığı Antalya’nın Kaş ilçesi Hidayet Koyu açıklarında tek nefeste 107 metre derinliğe inen dünya dalış rekortmeni milli sporcu ve Birleşmiş Milletler "Sudaki Yaşam" savunucusuŞahika Ercümen, yeni bir başarıya imza attı.

"Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın" sloganıyla dalış yapan Ercümen, 'değişken ağırlık paletsiz' kategoride 107 metre derinliğe 3 dakika 21 saniyedeindi ve kendi elinde bulunan 106 metre rekorunu geliştirdi.

Şahika Ercümen, sudan çıktıktan sonra Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Ayrıca 'Cumhuriyetimizin 102'nci Yılı kutlu olsun" ve "Gazze Nefes Alsın' yazılı döviz taşındı.

