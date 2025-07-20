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Şahika Ercümen'den 4 kategoride 4 altın! Şampiyonaya damga vurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şahika Ercümen&#039;den 4 kategoride 4 altın! Şampiyonaya damga vurdu
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Şahika Ercümen, yarışmanın tüm kategorilerinde şampiyon olarak 4 altın madalya kazandı.

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Kaş ilçesinde düzenlenen şampiyonada, paletli, ip destekli, paletsiz ve çift paletli sabit ağırlık kategorilerinde 4 altın madalya kazanmayı başardı.

Birkaç sağlık problemi nedeniyle bu sezona geç başladığını söyleyen milli sporcu Ercümen, yarışmaya gelene kadar çok iyi hazırlanamadığını düşündüğünü dile getirdi.

Şahika Ercümen'den 4 kategoride 4 altın! Şampiyonaya damga vurdu - 1. Resim

"ÇOK BAŞARILI BİR TURNUVAYDI"

Şahika, "Herhalde biraz eski birikimler biraz da yarışmacı ruhuyla 4'te 4 altın madalya ile yarışmaya devam ettik. Genele baktığımda yorucu geçse de çok başarılı bir turnuvaydı. Bu sene en büyük hedefim, burada yaptığım derecelerin motivasyonuyla Dünya Şampiyonası'nda en iyi şekilde yarışarak, ülkemize yeniden madalya kazandırabilmek" diye konuştu.

Şahika Ercümen, Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nın eylül ayında Yunanistan'da yapılacağını kaydetti.

Şahika Ercümen'den 4 kategoride 4 altın! Şampiyonaya damga vurdu - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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