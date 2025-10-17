Fenerbahçe'nin imzası harekete geçirdi: Galatasaray'dan 4,9 milyar TL'lik anlaşma
Fenerbahçe'nin forma tedarikçisiyle yaptığı yıllık 12 milyon euroluk anlaşmanın ardından harekete geçen Galatasaray, 2024 yazında spor giyim markası Puma ile yapmış olduğu sözleşmeyi yeniledi ve uzun görüşmeler sonucunda tarihi bir gelir elde etti.
Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyonlukla kapatıp sponsorluk gelirlerini katlayan Galatasaray, yaptığı yeni anlaşmalarla da bu rakamı artırıyor. 2024 yazında forma tedarikçisini değiştiren sarı-kırmızılılar, Nike yerine Puma'yı tercih ederken, geçtiğimiz sezon bir milyona yakın forma satmıştı. Forma sponsorluğundan yıllık 5 milyon euro kazanan Galatasaray, geliri yeterli bulmadı ve firma ile yeniden masaya oturdu.
ZAM İSTEĞİ KABUL EDİLDİ
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin başka bir forma tedarikçisi ile yaptığı ve kasasına yıllık 12 milyon euro koyduğu anlaşmanın ardından sarı-kırmızılı kulüp, futbol şube sorumlusu Abdullah Kavukcu aracılığıyla Puma'dan zam talep etti. Taraflar, uzun ve kapsamlı görüşmeler sonunda ortak noktada el sıkıştı.
10 YILDA 4,9 MİLYAR TL
Galatasaray ile Puma, 10 yıllık yeni anlaşmada mutabakata vardı. Her sezon 10 milyon euro (490 milyon TL) alacak Galatasaray, bir anlamda 10 senelik süreçte 100 milyon euroyu (yaklaşık 4.9 milyar TL) kasasına koymayı garantiledi. Bu anlaşma dışında Aslan'ın forma sponsorluk gelirleri de tarihinin en üst seviyesine erişti.
FORMA REKLAMLARINDAN 22 MİLYON EURO
Forma göğüs reklamının yanı sıra sırt, kol, çorap reklamlarında da gelirlerini artıran Galatasaray, yeni anlaşmalara da imza attı. Sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonunda formasına reklam veren sponsorlardan 22 milyon euroya yakın para kazanıyor.