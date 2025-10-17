Galatasaray, devre arası için yeni bir hamle peşinde: Anguissa operasyonu

ALİ NACİ KÜÇÜK - Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen Galatasaray, bir taraftan da devre arası transferleri için kolları sıvadı. Kadrosuna bir sol stoper ve bir de orta saha takviyesi yapacak olan sarı kırmızılıların gözdesi Andre Zambo Anguissa oldu.

Napoli’de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılıların radarına girdi. İtalyan ekibinin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen ve kontratı sezon sonunda bitecek olan Zambo Anguissa ‘fırsat transferi’ olarak belirlendi. Anguissa’nın transferi için Galatasaray’ın elini güçlendiren kritik bir nokta var!

SİNGO'NUN MENAJERİ

Kamerunlu futbolcunun menajeri, Galatasaray’ın kadrosuna kattığı Wilfred Singo’nun temsilcisi Maxim… Galatasaray Kulübü ile ilişkileri iyi olan menajer Maxim’in de Anguissa hamlesinde etkili olduğu öğrenildi!

Okan Buruk hem 6 hem 8 numara oynayan orta saha oyuncusu isterken kriterlerine uyan Anguissa’nın alınması için onay verdi. Napoli sözleşme uzatmak için bastırsa da İtalyanlar 29 yaşındaki oyuncuyu ikna edemedi. Anguissa’nın Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı, İstanbul ve kulüp hakkında bilgi topladığı öğrenildi