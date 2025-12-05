Kaydet

İzmir'in Menderes ilçesi Kasımpaşa Mahallesi'nde kuyumculuk yapan O.G. ve A.B., komşuları olan kuyumcu M.K. ile müşteri yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından O.G. ve A.B. beraberlerindeki bir kişiyle M.K.'nin çalıştığı kuyumcuya giderek tekme ve tokatlarla saldırdı. M.K.'nin de aynı şekilde karşılık vererek kendini savunduğu ve boks ringlerini aratmayan kavga anları, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın ardından taraflar hastaneden darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

