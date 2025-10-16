Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Atalanta'nın Galatasaray planı ortaya çıktı: Lookman yerine Yunus Akgün

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Serie A ekibi Atalanta'nın, Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün'e talip olduğu iddia edildi. İtalyan kulübünün, 2026 Dünya Kupası'ndan önce genç futbolcu için harekete geçebileceği belirtildi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Akgün, Galatasaray ile Haziran 2029'a kadar sürecek yeni sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, transfer iddiasıyla gündeme geldi. Atalanta'nın, 40 milyon euro değere sahip Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman'ın yerine milli yıldızı düşündüğü ve ara transfer döneminde sarı-kırmızılılara teklif yapabileceği iddia edildi.

Atalanta'nın Galatasaray planı ortaya çıktı: Lookman yerine Yunus Akgün - 1. Resim

ATALANTA'NIN HEDEFİ BELİRLEDİ

Sezon başında başka takımda oynamak istediğini belirten ve kadro dışı bırakılan Lookman, tekliflerin reddedilmesi sonrası yeniden kadroya alındı. 27 yaşındaki yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimaline karşı Atalanta, ara transferde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Foot Italia'da yer alan habere göre; İtalyan kulübü, Lookman'ın yerine Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü şimdiden gündemine aldı.

Atalanta'nın Galatasaray planı ortaya çıktı: Lookman yerine Yunus Akgün - 2. Resim

TRANSFER LİSTESİNİN İLK SIRASINDA

Atalanta'nın, listesinde en üst sırada yer verdiği Yunus Akgün için 2026 Dünya Kupası'ndan önce transferi gerçekleşmek istediği aktarıldı. Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmak için büyük şansı olduğu ve Akgün'ün bu organizasyondaki performansı sonrası transferin daha maliyetli olabileceği belirtildi.

Atalanta'nın Galatasaray planı ortaya çıktı: Lookman yerine Yunus Akgün - 3. Resim

 

