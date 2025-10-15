Icardi çıkmazı: Her imza yeni bir kriz!

Galatasaray'da milli maç arası Dursun Özbek'in 'yeni sözleşme' açıklamaları ve bolca Mauro Icardi iddiasıyla geçti.

zaferinin ardından'a karşı 10 kişiyle kaybetmeyen teknik patronile'unile yol ayrımına getirdiği'ın, hatırı sayılır zamlarla kontratlarının güncellendiği ortaya çıktı.

Buna paralel bir Icardi konusudur sürüp gidiyor. Mukavelesinin son yılındaki futbolcu için henüz, iki ismin imzasıyla birlikte gündemden inmiyor. Belli ki spor medyasında alıcısı çok bir tartışma.

Icardi gerçekleri

Yeni kontrat her futbolcu gibi Icardi'nin de beklentisi ama Arjantinli'nin güncel durumundan bahsederken; ilk iki yılında şampiyonluğa direkt etki eden ceza sahası canavarı performansı ve rakipler için aynı korkutuculuktan söz etmek büyük haksızlık olur.

Bir nesli Galatasaraylı yaptığı,, çocukların sevgilisi fenomen halini aldığı muhakkak. Tabii işin saha içi gerçekleri de var. Bir de zor zamanlarda psikolojiyi doğru yönetebilme kabiliyeti.

10 milyon euro maaş

Bir değil, iki farklı bölgeden -menisküs hasarı, ön çapraz bağ kopması- sakatlık yaşamış, mecburi operasyon geçirmiş, 9 ay maç temposundan uzak kalmış, formasına kavuşsa da 90 dakika çıkaracak fizik kapasiteye ulaşamadığı aşikar 32 yaşında bir futbolcu konumuz. Rekabet ettiğiniz ismin Victor Osimhen olması ayrı bir konu. Tüm bu soru işaretlerinden bağımsız yıllık 10 milyon euro garanti ücret içeren bir yatırım var ortada.

Psikoloji kısmına gelirsek takım kaptanından; 11'de başlamadığı karşılaşmalarda ısınmaya çıkmayan,, Liverpool galibiyeti gibi Türk futbolunda benzerine pek rastlanmayan 90 dakika sonunda takım sevincine ortak olmayan görüntü vermesi beklenemez.

Ne kadar sevilirse sevilsin yeniden milyonlarca euroyu gözden çıkarabilmek. Devre arası transfer dönemine bile 2,5 ay olması riskin boyutu açısından düşündürücü.

Kantarın topuzu!

Kuşkusuz oyuncunun menajeri tarafından bütün tuşlara basma misali her gün basında Icardi için 'gitti, gidiyor' tadında haberler çıkaradursun; Galatasaray yönetimi, ocak ayına kadar 'bekle-izle-gör' taktiğini benimsemekle doğru yol izliyor. Yanlış olan ise kadronun büyük bölümüyle kontratların bitimine uzun süre kala yeni imzalar atmak.

... Elindekini korumak, hak edene hakkını teslim etmek, değerli hissettirmek takdir edilesi elbet. Ancak

Yeni sözleşmelerin adeta havada uçuştuğu, neredeyseortamda; kaba tabirle Icardi,ruh haline bürünebilir. Bu noktadan bakınca o kadar da anormal gözükmüyor yaşananlar.

Güncel futbol ikliminde santrforların sadece gol atması yeterli olmuyor.gerekiyor. Icardi, mutsuz halinden sıyrılıp, yeniden takımın vazgeçilmezi olması için neyi eksik yaptığını sorgulamalı.