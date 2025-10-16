Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray – Bodo/Glimt maç biletleri satışta: En pahalı bilet 40 bin TL!

Galatasaray – Bodo/Glimt maç biletleri satışta: En pahalı bilet 40 bin TL!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray, 22 Ekim Perşembe günü sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i ağırlayacak. Maç biletleri satışa sunuldu; en ucuz bilet 2.000 TL, en pahalı bilet ise 40.000 TL olarak belirlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, 3. hafta mücadelesinde Norveç’in güçlü temsilcisi Bodo/Glimt’i sahasında ağırlayacak. 22 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları da belli oldu.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımız, UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Sıralaması’ndaki üçüncü hafta mücadelesinde 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 19.45’te Bodø/Glimt takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecektir.

Maçın biletleri, 16 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00’te GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 14.00’te GS logolu Passo Taraftar Kartlarına, passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır."

