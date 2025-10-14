Milli ara ne zaman bitiyor, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman sorgulanıyor. Milli arada ise gözler A Milli Futbol Takımı’na çevrildi. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Türkiye, 11 Ekim’de Bulgaristan’ı ağırlarken, 14 Ekim’de ise Gürcistan karşısına çıkacak.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

Süper Lig’de 8. haftanın tamamlanmasının ardından başlayan milli ara, futbol gündemini A Milli Takım maçlarına çevirdi. Türkiye Futbol Federasyonu takvimine göre milli ara 17 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek. Süper Lig 9. hafta mücadeleleri 18 Ekim Cumartesi günü başlayacak.

Milli ara boyunca milliler, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında iki kritik maça çıkacak. İlk karşılaşmada 11 Ekim’de Bulgaristan ile karşılaşan Türkiye, ardından 14 Ekim’de Gürcistan ile mücadele verecek.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçını Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt’a karşı oynamış ve 5-1’lik mağlubiyet almıştı. İkinci maçta ise Liverpool’u 1-0 yenerek gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında 22 Ekim 2025’te Bodø/Glimt ile Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadele 19.45’teTRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY’IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2025

22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt | 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray | 23.00

25 Kasım | Galatasaray - Union Saint-Gilloise | 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray | 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid | 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray | 23.00