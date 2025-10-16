Galatasaray'ın yıldızından Akor Adams'a hayat dersi: Osimhen'in mesajı ortaya çıktı

Sevilla'da top koşturan Akor Adams, sosyal medya üzerinden vatandaşıVictor Osimhen'e, "Kardeşim antrenmanlar ve maçlardan sonra kötü günlerle nasıl başa çıkıyorsun?" sorusunu yönetti. 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaraylı yıldızdan aldığı anlamlı cevabın kendisine moral verdiğini belirtti.

"K Ö T Ü G Ü NLER İ Ç ABUK UNUTMAYA Ç ALI Ş "

Osimhen, meslektaşına verdiği cevapta, zorluklarla nasıl başa çıktığınışu sözlerle anlattı:

"Kardeşim, her zaman kötü günler olacak; ister maçta ister idmanda. Tutunman gereken şey, sahip olduğun kalite ve kazanma isteğin. Başarma arzun seni diğerlerinden ayırır. Kötü günleri çabuk unutmaya çalış çünkü seni durdurmalarına izin verirsen kaybedersin."

"ELE Ş T İ R İ LER İ N BEN İ A Ş A Ğ I Ç EKMES İ NE İ Z İ N VERMEM"

Kariyeri boyunca sert eleştirilerle karşılaştığını belirten Osimhen, söz konusu süreçlerin kendisini yıkmak yerine daha da güçlendirdiğini vurguladı. Nijeryalı futbolcu, "Ben de çok fazla eleştiri duydum ama onların beni aşağı çekmesine izin vermedim. Her zaman Tanrı’yı öne koy ve kendine inan. Kötü günler seni sadece daha güçlü yapar" sözleriyle Adams'a şu tavsiyede bulundu.