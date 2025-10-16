Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'ın yıldızından Akor Adams'a hayat dersi: Osimhen'in mesajı ortaya çıktı

Galatasaray'ın yıldızından Akor Adams'a hayat dersi: Osimhen'in mesajı ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;ın yıldızından Akor Adams&#039;a hayat dersi: Osimhen&#039;in mesajı ortaya çıktı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanyol ekibi Sevilla'nın Nijeryalı santrforu Akor Adams, Galatasaray forması giyen vatandaşı Victor Osimhen ile sosyal medya üzerinden yaptığı sohbeti paylaştı. Kötü günlerle nasıl başa çıktığını anlata Osimhen'in mesajı gündem oldu.

Sevilla'da top koşturan Akor Adams, sosyal medya üzerinden vatandaşıVictor Osimhen'e, "Kardeşim antrenmanlar ve maçlardan sonra kötü günlerle nasıl başa çıkıyorsun?" sorusunu yönetti. 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaraylı yıldızdan aldığı anlamlı cevabın kendisine moral verdiğini belirtti.

Galatasaray'ın yıldızından Akor Adams'a hayat dersi: Osimhen'in mesajı ortaya çıktı - 1. Resim

"KÖTÜ GÜNLERİÇABUK UNUTMAYA ÇALIŞ"

Osimhen, meslektaşına verdiği cevapta, zorluklarla nasıl başa çıktığınışu sözlerle anlattı:

"Kardeşim, her zaman kötü günler olacak; ister maçta ister idmanda. Tutunman gereken şey, sahip olduğun kalite ve kazanma isteğin. Başarma arzun seni diğerlerinden ayırır. Kötü günleri çabuk unutmaya çalış çünkü seni durdurmalarına izin verirsen kaybedersin."

Galatasaray'ın yıldızından Akor Adams'a hayat dersi: Osimhen'in mesajı ortaya çıktı - 2. Resim

"ELEŞTİRİLERİN BENİ AŞAĞI ÇEKMESİNE İZİN VERMEM"

Kariyeri boyunca sert eleştirilerle karşılaştığını belirten Osimhen, söz konusu süreçlerin kendisini yıkmak yerine daha da güçlendirdiğini vurguladı. Nijeryalı futbolcu, "Ben de çok fazla eleştiri duydum ama onların beni aşağı çekmesine izin vermedim. Her zaman Tanrı’yı öne koy ve kendine inan. Kötü günler seni sadece daha güçlü yapar" sözleriyle Adams'a şu tavsiyede bulundu.

Galatasaray'ın yıldızından Akor Adams'a hayat dersi: Osimhen'in mesajı ortaya çıktı - 3. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bakan Bolat açıkladı: Kadınların ihracata katkısı 60,1 milyar dolar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski takım arkadaşının sözleri Zaha'yı çıldırttı: Midemi bulandırıyor! - SporZaha çılgına döndü: Midemi bulandırıyor!Arda Güler için ilk adım atıldı! Real Madrid'de imza an meselesi - SporArda Güler için ilk adım atıldı! Real Madrid'de imza an meselesiKaragümrük Teknik Direktörü Licka'nın evi soyuldu: Yüzlerce dolar, altın bileklik, pırlanta yüzük, küpe... - SporSüper Lig'de çalışan hocanın evi soyuldu!Trabzonspor'a İrfan Can Kahveci sürprizi: Fatih Tekke onay verdi - SporF.Bahçe'den Trabzon'a fırsat transferi: Tekke onay verdiAtalanta'nın Galatasaray planı ortaya çıktı: Lookman yerine Yunus Akgün - SporGalatasaray planı: 40 milyon euroluk yıldızın yerine YunusCedi Osman'dan 'koreografi' açıklaması: Bir anda kendimi ekranda gördüm, şaşırdım - SporMilli maça damga vurmuştu! 'Bir anda görünce çok şaşırdım'
Sonraki Haber Yükleniyor...