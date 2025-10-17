Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Kim olduğunu canlı yayında açıkladı

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın canlı yayında verdiği röportaj sırasında ilginç anlar yaşandı. Telefonuna mesaj gelen Yılmaz, sürpriz isme selam gönderdi ve "Çok mutlu oldum" dedi.

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı çalıştıran Burak Yılmaz, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Yılmaz'ın canlı yayında röportaj verdiği sırada telefonuna sürpriz bir mesaj geldi.

"FATİH HOCA MESAJ ATMIŞ"

40 yaşındaki teknik adam, kendisine soru yöneltilirken önünde duran telefonuna Fatih Terim'den mesaj geldiğini fark etti ve telefonu eline aldı. Yılmaz, daha sonra "Fatih Hoca mesaj atmış, canlı yayında" diyerek güldü.

"ÇOK DEĞERLİ BİZİM İÇİN"

Mesajı okuyan Burak Yılmaz, "Hocam benim, izlediğini söylemiş. Çok mutlu oldum. Kendisine de selamlar. Ellerinden öpüyorum. Çok mutlu etti bizi, çok değerli bizim için" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

