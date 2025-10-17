Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tedesco için asıl sınav başlıyor!

Tedesco için asıl sınav başlıyor!

Tedesco için asıl sınav başlıyor!
Fenerbahçe, Tedesco’nun geleceğini belirleyecek kritik altı maçlık maratona hazırlanıyor. Bu süreçte alınacak sonuçlar, teknik direktör kadar futbol direktörü Devin Özek’in kaderini de etkileyecek.

Fenerbahçe’de Başkan Sadettin Saran, selefi Ali Koç’un Domenico Tedesco’ya verdiği sözleri tutmadığı gerekçesiyle İtalyan teknik adama sahip çıkmıştı. Ancak Saran’ın arkasında durduğu Tedesco’nun sınırsız bir kredisi de yok.

Sarı lacivertlilerin bir dahaki millî araya kadar oynayacağı altı maç hem Tedesco’nun geleceğini belirleyecek hem de takımın rotasını çizecek. Fenerbahçe bu süreçte dört lig, iki Avrupa maçına çıkacak.

ÖZEK İÇİN DE GEÇERLİ

Kadıköy’de oynanacak Karagümrük karşılaşmasıyla başlayacak 22 günlük süreçte Fenerbahçe, sırasıyla Stuttgart, Gaziantep (D), Beşiktaş, Plzen (D) ve Kayserispor maçlarına çıkacak.

Bir derbi içeren yoğun fikstürde neredeyse üç günde bir maç yapacak olan sarı lacivertlilerin alacağı sonuçlar futbol direktörü Devin Özek için de bağlayıcı olacak. Zira Başkan Saran, Tedesco’nun biletini keserse Özek de hocayla birlikte gidecek.

