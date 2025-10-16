Fenerbahçe'de 'yeni kadro dışı' iddiası: Tedesco, Mert Hakan'ı da istememiş!

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz sezon bacağındaki enfeksiyon sebebiyle operasyon geçirmiş, uzun süredir formasında uzak kalmıştı. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalarına başlayan deneyimli futbolcu hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

"BİRKAÇ KAYNAKTAN DUYDUM"

Fenerbahçe'deki kadro dışı gündemine dair konuşan ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, İrfan Can ve Cenk Tosun'un ardından bir ismin daha teknik direktör Domenico Tedesco tarafından takımda istenmediğini söyledi.

Socrates Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Demirkol, "Fenerbahçe'de kadro dışı kalan oyuncuların içinde Mert Hakan Yandaş da var. Birkaç kaynaktan bunu duydum. Tedesco, Mert Hakan'ı istememiş" dedi.

"FARKLI BİR MERT HAKAN GÖRECEĞİZ"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 15 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, Mert Hakan Yandaş hakkında konuşmuştu.