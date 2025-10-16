Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de 'yeni kadro dışı' iddiası: Tedesco, Mert Hakan'ı da istememiş!

Fenerbahçe'de 'yeni kadro dışı' iddiası: Tedesco, Mert Hakan'ı da istememiş!

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılması sonrası çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, bir futbolcuyu daha kadroda görmek istemediği belirtildi.

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz sezon bacağındaki enfeksiyon sebebiyle operasyon geçirmiş, uzun süredir formasında uzak kalmıştı. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalarına başlayan deneyimli futbolcu hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe'de 'yeni kadro dışı' iddiası: Tedesco onu da istememiş! - 1. Resim

"BİRKAÇ KAYNAKTAN DUYDUM"

Fenerbahçe'deki kadro dışı gündemine dair konuşan ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, İrfan Can ve Cenk Tosun'un ardından bir ismin daha teknik direktör Domenico Tedesco tarafından takımda istenmediğini söyledi.

Socrates Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Demirkol, "Fenerbahçe'de kadro dışı kalan oyuncuların içinde Mert Hakan Yandaş da var. Birkaç kaynaktan bunu duydum. Tedesco, Mert Hakan'ı istememiş" dedi.

Fenerbahçe'de 'yeni kadro dışı' iddiası: Tedesco onu da istememiş! - 2. Resim

"FARKLI BİR MERT HAKAN GÖRECEĞİZ"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 15 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, Mert Hakan Yandaş hakkında konuşmuştu.

Fenerbahçe'de 'yeni kadro dışı' iddiası: Tedesco onu da istememiş! - 3. Resim

"Mert Hakan Yandaş ile konuştum. İçerde bir ağabeye ihtiyacımız var. Takım ona güveniyor. Kaptan kalmasında mahsur görmedik. Raporlarda pozitif etkisi olduğunu öğrendim. Kendisiyle konuştum, bence de öyle. Farklı bir Mert Hakan göreceğiz, iyileşiyor."

 

