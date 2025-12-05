Rus firması Alliance Marine Development, İstanbul ve Karadeniz başta olmak üzere 12 marina için Türkiye kıyılarına 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. İlk marina yatırımı Trabzon’a olacak.

Bill Gates, Jeff Bezos ve Roman Abramoviç gibi ultra zenginlerin yatlarına ev sahipliği yapan Türk kıyılarına bu defa yatırımcılar demir attı. Artı Fuarcılık CEO’su Murat Arslan, İstanbul başta olmak üzere Karadeniz ve Ege kıyılarına 1 milyar dolarlık yatırım için Rus firması Alliance Marine Development ile imzaların atıldığını bildirdi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Emlak vergisinde üst sınır belirlendi!

Arslan, Türkiye’de marina açığı olduğunu belirterek “Türkiye 50 milyon dolarlık ultra-lüks yatlara ev sahipliği yapıyor ama yeterince marinamız yok. Yabancılar özellikle Ruslar bu alanda yatırım için iştahlı. Alliance Marine Development firması İstanbul başta olmak üzere Karadeniz ve Ege Bölgesi’nde 10-12 yeni marina inşa edecek. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımdan bahsediyoruz “ dedi.

DENİZ TURİZMİ GELİŞECEK

Alliance Marine Development, Karadeniz kıyılarındaki yatırımlarıyla dikkat çekiyor. 36 yeni marina için çalışmalarını sürdüren Alliance Marine Development, ilk marinayı Trabzon’da inşa edecek.

Ekim ayında Trabzon Darıca Yat Spor Kulübü Başkanı Yunus Emre İshak ile Alliance Marine Development CEO’su Olga Shebzukhova arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Karadeniz kıyılarından denizcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Shebzukhova, şirketin 20 yılı aşkın süredir marina projeleri üzerinde çalıştığını belirterek “Soçi ve Krasnodar’da da benzer projelerimiz var. Marinalar, Karadeniz kıyısındaki turizmin gelişimi için önemli merkezler olacak. Bu konuda Trabzon ve Karadeniz Bölgesi’nde önemli bir potansiyel görüyoruz” demişti.

TERECİYE TERE SATTIK

Türkiye, gemi ve yat ihracatı rekora koşuyor. Artı Fuarcılık CEO’su Murat Arslan yılın ilk 10 ayında 1,8 milyar dolar ihracata ulaştıklarını söyledi. Norveç ve Danimarka gibi denizcilik ülkelerine satışları artırdıklarını dile getiren Arslan, “Kur ve artan maliyetlere rağmen tasarım kabiliyetimiz, üretim kalitemiz ve yenilikçi yaklaşımımız sayesinde global pazarlarda hızla büyüyoruz. Bugün kuzey ülkelerine ciddi anlamda ihracat gerçekleştirdiğimizi görüyoruz ve bunun yanında dünyanın her tarafına ihracat yapıyoruz. Bu yıl gemi ve yat ihracatında çift haneli büyüme hedefliyoruz” dedi.

BOAT SHOW İLE EKONOMİYE 600 MİLYON DOLARLIK KATKI

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı Yenikapı Boat Show, Yenikapı Expo Center’da kapılarını açmaya hazırlanıyor. 13 - 21 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan fuarda fiyatları 120 bin TL ile 45 milyon TL arasında değişen 350’nin üzerinde tekne motoryat sergilenecek.

Fuara 700’ü yabancı olmak üzere toplamda 16 bin ziyaretçi kayıt yaptırdığını belirten Artı Fuarcılık CEO’su Murat Arslan, yaklaşık 600 milyon dolarlık ticaret hacmi oluşturmasını beklediklerini söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası