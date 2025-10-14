Fenerbahçe'de Skriniar için tedirgin eden gelişme: Mourinho detayı dikkat çekti

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar hakkında dikkat çeken bir transfer iddası ortaya attı. Serie A'da daha önce Inter ve Sampdoria formaları giyen 30 yaşındaki futbolcu, Juventus'un radarına girdiği belirtildi.

BREMER' İ N YER İ NE SKRINIAR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; sakatlığı nedeniyle en az 2 ay forma giyemeyecek olan Brezilyalı savunma oyuncusu Bremer'in yerine arayışlara başlayan Juventus'un, Fenerbahçe kaptanınılistesinde ilk sıraya yazdığı aktarıldı.

"ARTIK DAHA ULA Ş ILAB İ L İ R"

Juventus'un, tercihen kiralık ve Serie A'yı iyi bilen bir stoper aradığına vurgu yapılarak, "Skriniar, Jose Mourinho’nun özel isteğiyle Fenerbahçe’ye gelmişti. Artık Benfica’da olan Mourinho'nun ayrılışı, Skriniar’ın durumunu Juventus açısından daha ‘ulaşılabilir’ hâle getiriyor. 30 yaşındaki Slovak oyuncu, temmuz ayında da zaten değerlendirilen bir fikirdi" ifadelerine yer verildi.

14 MA Ç TA B İ R GOL

Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Milan Skriniar, sarı-lacivertli formayla bu sezon 14 maçta sahaya çıktı ve bir gol attı.