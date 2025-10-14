Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de Skriniar için tedirgin eden gelişme: Mourinho detayı dikkat çekti

Fenerbahçe'de Skriniar için tedirgin eden gelişme: Mourinho detayı dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de Skriniar için tedirgin eden gelişme: Mourinho detayı dikkat çekti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, yarım sezon kiralık olarak forma giyen Slovak futbolcu Milan Skriniar'ın bonservisini PSG'den 6 milyon euroya almıştı. Sarı-lacivertli takımın savunmadaki belkemiği olan ve kaptanlık pazubandını takan oyuncu hakkında çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar hakkında dikkat çeken bir transfer iddası ortaya attı. Serie A'da daha önce Inter ve Sampdoria formaları giyen 30 yaşındaki futbolcu, Juventus'un radarına girdiği belirtildi.

Fenerbahçe'de Skriniar için tedirgin eden gelişme: Mourinho detayı dikkat çekti - 1. Resim

BREMER'İN YERİNE SKRINIAR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; sakatlığı nedeniyle en az 2 ay forma giyemeyecek olan Brezilyalı savunma oyuncusu Bremer'in yerine arayışlara başlayan Juventus'un, Fenerbahçe kaptanınılistesinde ilk sıraya yazdığı aktarıldı.

"ARTIK DAHA ULAŞILABİLİR"

Juventus'un, tercihen kiralık ve Serie A'yı iyi bilen bir stoper aradığına vurgu yapılarak, "Skriniar, Jose Mourinho’nun özel isteğiyle Fenerbahçe’ye gelmişti. Artık Benfica’da olan Mourinho'nun ayrılışı, Skriniar’ın durumunu Juventus açısından daha ‘ulaşılabilir’ hâle getiriyor. 30 yaşındaki Slovak oyuncu, temmuz ayında da zaten değerlendirilen bir fikirdi" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de Skriniar için tedirgin eden gelişme: Mourinho detayı dikkat çekti - 2. Resim

14 MAÇTA BİR GOL

Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Milan Skriniar, sarı-lacivertli formayla bu sezon 14 maçta sahaya çıktı ve bir gol attı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Boğaz'ın en güzel yerinde! Olaylı restorasyon bitti, işte Rus oligarkın lüks villası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'tan ayrılan Solskjaer'in yeni adresi: Eski takım arkadaşı açıkladı - SporSolskjaer'in yeni adresi: Eski takım arkadaşı açıkladıSüper Lig tarihine geçmişti! Uğurcan Çakır, 'vergi rekortmenleri' listesinde - SporUğurcan da 'vergi rekortmenleri' listesindeOkan Buruk'un zor kararı: Davinson Sanchez yerine 4 aday - SporOkan Buruk'un zor kararı: Sanchez yerine tam 4 adayFenerbahçe'de şaşırtan test sonuçları! Fatura Mourinho'ya çıktı - SporF.Bahçe'de şaşırtan test sonuçları! Fatura Mourinho'ya çıktıAhmet Dursun'un Milli Takım kariyerini bitiren Şenol Güneş anısı! 'Beni öyle bir gaza getirdi ki...' - SporMilli Takım kariyerini bitiren Şenol Güneş anısıKayserispor'un değişmeyen kâbusu: 2 sezondur ilk 8 haftalarda kazanamıyor - SporDeğişmeyen kâbus: 2 sezondur ilk 8 haftalarda kazanamıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...