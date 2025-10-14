Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'den ilk açıklama: Çok normal!

Kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'den ilk açıklama: Çok normal!

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'den ilk açıklama geldi. Yönetimin gündem olan kararını tedavi gördüğü hastanede öğrenen milli futbolcu, "Her takımda puan kaybı sonrası soyunma odasında tartışmalar olur" dedi.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran başkanlığındaki yönetimin kararıyla İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılmasının yankıları sürüyor. İki futbolcu da önceki gün açıklanan kararın şaşkınlığını yaşıyor.

"AİLE İÇİNDE ÇOK NORMAL"

Sözcü'de yer alan habere göre; 5 Ekim'dedeplasmanda 0-0 sonuçlanan Samsunspor karşılaşması sonrası Archie Brown ile soyunma odasında tartışan İrfan Can, sakatlığı sebebiyle tedavi için gittiği hastanede kadro dışı kaldığını öğrendi.

Puan kaybı olan maçlarda soyunma odasında tartışmalar yaşanabileceğini, aile içerisinde bu tür tartışmaların çok normal olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Kadro dışı kalmamı gerektiren bir şey yoktu" dedi.

"TEPKİ DEĞİL, HIRS"

Cenk Tosun da kadro dışı kararına bir anlam veremedi. Samsunspor maçında oyuna girerek takıma katkı sağlamak istediğini ancak oyuncu değişiklik hakkının tamamlanmasıyla yedek kulübesine geldiğinde bir anlık sinirle yeleğini fırlattığını belirten golcü futbolcu, "Oynamayan futbolcu mutsuz olur. Bu, benim oynama isteğimi ve hırsımı gösterir" ifadelerini kullandı.

