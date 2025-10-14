Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cenk Tosun’un büyük pişmanlığı! 'Beşiktaş'ın kapıları artık kapandı'

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Süper Lig'de 0-0 berabere kaldıkları Samsunspor maçında süre almadığı gerekçesiyle teknik direktör Domenico Tedesco'ya tepki olarak yedek kulübesinde üzerindeki yeleği fırlattığı konuşulan Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakıldı. Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren deneyimli futbolcunun, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra verdiği kararının pişmanlığını yaşadığı iddia edildi.

Profesyonel futbol kariyerine Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta (2009-2010) başlayan, Gaziantepspor'da (2011-2014) forma giydikten sonra Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun, 2014-2018 yılları arasında siyah-beyazlı forma altında çıkış yakalamıştı. 22,5 milyon euro bonservis karşılığında Premier Lig'in yolunu tutan ve önce Everton, daha sonra Crystal Palace formaları giyen 34 yaşındaki futbolcu, 2022'de tekrar Beşiktaş'a dönmüştü.

Cenk Tosun’un büyük pişmanlığı! 'Beşiktaş'ın kapıları artık kapandı' - 1. Resim

'PİŞMAN OLDU' İDDİASI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; kontratının bitimiyle birlikte siyah-beyazlı kulüp tarafından yeni sözleşme önerilmeyince2024 yazında Fenerbahçe'nin teklifini değerlendiren golcü futbolcu, bu hamlesinin pişmanlığını yaşıyor.

Cenk Tosun’un büyük pişmanlığı! 'Beşiktaş'ın kapıları artık kapandı' - 2. Resim

BEŞİKTAŞ SÖZLERİ

Büyük bir şaşkınlık içinde yaşananları öğrendiği belirtilen Cenk Tosun'un, Fenerbahçe yerine başka bir takıma gitmesi halinde, Beşiktaş'a yeniden dönebileceğini ancak şimdi kapıların kapandığını yakın çevresiyle paylaştığı belirtildi.

