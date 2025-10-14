Cenk Tosun’un büyük pişmanlığı! 'Beşiktaş'ın kapıları artık kapandı'

Profesyonel futbol kariyerine Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta (2009-2010) başlayan, Gaziantepspor'da (2011-2014) forma giydikten sonra Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun, 2014-2018 yılları arasında siyah-beyazlı forma altında çıkış yakalamıştı. 22,5 milyon euro bonservis karşılığında Premier Lig'in yolunu tutan ve önce Everton, daha sonra Crystal Palace formaları giyen 34 yaşındaki futbolcu, 2022'de tekrar Beşiktaş'a dönmüştü.

'PİŞMAN OLDU' İDDİASI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; kontratının bitimiyle birlikte siyah-beyazlı kulüp tarafından yeni sözleşme önerilmeyince2024 yazında Fenerbahçe'nin teklifini değerlendiren golcü futbolcu, bu hamlesinin pişmanlığını yaşıyor.

BEŞİKTAŞ SÖZLERİ

Büyük bir şaşkınlık içinde yaşananları öğrendiği belirtilen Cenk Tosun'un, Fenerbahçe yerine başka bir takıma gitmesi halinde, Beşiktaş'a yeniden dönebileceğini ancak şimdi kapıların kapandığını yakın çevresiyle paylaştığı belirtildi.