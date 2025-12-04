İstanbul’da bugün birçok ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından duyurulan kesinti programı sonrası vatandaşlar “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna cevap arıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla elektrik akışı tekrar sağlanacak. BEDAŞ 9 saatlik elektrik kesintisi duyurdu.

4 Aralık 2025 Perşembe günü İstanbul genelinde çeşitli bölgelerde bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından paylaşılan listeye göre Avrupa ve Anadolu yakasında birçok ilçede planlı kesinti uygulanıyor. Yapılan açıklamalara göre kesintilerin süresi, bölgelere göre farklılık gösteriyor.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

BEDAŞ’ın yayımladığı planlı kesinti listesinde Avrupa Yakası’nda birçok ilçede uzun süreli kesintiler yer aldı. Özellikle Arnavutköy, Bahçelievler, Bayrampaşa ve Çatalca gibi ilçelerde, teknik yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik belirli saatlerde kesilecek. Kesintilerin saatleri ilçelere göre değişiklik gösteriyor.

Arnavutköy’de 08.00-16.00 saatleri arasında Ömerli ve Hadımköy civarında, Bahçelievler’de 09.00-17.00 arasında Siyavuşpaşa Mahallesi ve çevresinde kesinti uygulanacak. Bayrampaşa’da 18.00-02.00 saatleri arasında, Çatalca’da 09.00-17.00 arasında planlı çalışma devam edecek. Vatandaşların güncel listeye BEDAŞ sorgulama ekranından ulaşabileceği açıklandı.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

AYEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre Anadolu Yakası’nda planlı kesintiler belirli mahallelerde gün boyu sürecek. Kesintilerin büyük kısmının bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirildiği duyuruldu. Vatandaşların kesinti bilgilerine AYEDAŞ’ın resmi internet sitesi üzerinden de ulaşabileceği belirtildi.

Anadolu Yakası'nda yapılacak çalışmalar kapsamında elektrik akışının bazı bölgelerde saatler süreceği açıklandı. Ayrıca vatandaşların kesinti bölgeleri için SMS bilgilendirme hizmetinden yararlanabileceği ifade edildi. Kesinti sonrası şebekelerde aşamalı olarak enerji sağlanacağı bilgisi paylaşıldı.

İSTANBUL’DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Kesinti süresinin, çalışma türüne göre değiştiği ve planlanan saatlerin sonunda elektriğin yeniden verileceği bildirildi. İşlemlerin planlanandan önce tamamlanması halinde enerji akışının erken sağlanabileceği de duyuruldu.

