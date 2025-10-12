Fenerbahçe'de İrfan Can ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalma nedeni ortaya çıktı! Sırada Devin Özek var

EMİN ULUÇ - Gazeteniz Türkiye’nin dört gün öncesinden duyurduğu gibi Fenerbahçe’de millî arada radikal kararlar alındı. G.Saray ve Beşiktaş’ın puan kaybettiği haftada Samsunspor’la deplasmanda berabere kalınması ve kötü futbol zaten yönetimin tepkisini çekmişti.

İlgili Haber Fenerbahçe'de kadro dışı kararı sonrası yıldız isimden kafa karıştıran paylaşım

Zirveyle puan farkının eritilmesi anlamında büyük bir fırsat kaçmıştı. Bir de maçın ardından soyunma odasında İrfan Can Kahveci’nin yabancı oyuncular Archie Brown ve Alvarez’le tartışması ve ortamın gerilmesi bardağı taşırdı. Teknik direktör Domenico Tedesco’un takımda yaşananları anlatan bir raporu başkan Sadettin Saran’a verdiği öğrenildi.

ALTERNATİFLERİ YOK!

İtalyan çalıştırıcı raporunda özellikle İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un yerli oyuncular üzerinde baskı kurmaya kalktığını ve huzursuzluk çıkardığını belirtti. Cenk’in Samsun maçında oyuna alınmadığı için teknik heyete tepki gösterdiği de raporda yer aldı. Başkan Saran bu bilgiler üzerine futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ile birlikte önce takımla görüştü. Sonrasında İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’u kadro dışı bıraktı. Archie Brown ve Alvarez’e bir ceza çıkmamasının sebebinin takımda alternatifleri bulunmaması olarak gösterildi. Başkan çarşamba günü konuyla ilgili bir basın toplantısı yapacak.

ŞOK ÜSTÜNE ŞOK!

Yedek kulübesine mahkûm olan İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun’un takım içinde huzursuzluk çıkardığı gerekçesiyle biletleri kesildi. Bulgaristan maçı sonrası sakatlığı sebebiyle A Millî Takım kadrosundan da çıkarılan İrfan Can Kahveci’nin iki üç hafta oynayamayacağı belirtilmişti.

DEVİN ÖZEK DE GİDİYOR

F.Bahçe’de operasyon İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’la sınırlı değildi. Spor AŞ’de Koç döneminden kalan yöneticiler gönderilirken Saran takımdaki operasyonlara hız verdi. İletişim koordinatörü Alper Yemeniciler ve diyetisyen Cenk Özyılmaz ile yollar ayrıldı. Sıradaki ismin sportif direktör Devin Özek olacağı öğrenildi.