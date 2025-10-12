Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmileşti: Görevine son verildi

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmileşti: Görevine son verildi

- Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü, Yardımcı Antrenör Gökhan Gönül'ün ardından Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ile de yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemenciler ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Olağanüstü kongre sonrası Sadettin Saran ile yeni bir döneme giren sarı lacivertlilerde bir isimle daha vedalaşıldı.

RESMİ SİTEDEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, internet sitesinden yayımladığı açıklamasıyla Alper Yemenciler ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbol İletişim Koordinatörümüz Alper Yemeniciler ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

2020 YILINDA GÖREVE GETİRİLDİ

Alper Yemeniciler, Fenerbahçe'de 2020 yılında Futbol A Takım Medya Sorumluluğu görevine getirilmişti. Yemeniciler, 2001 yılından beri Digiturk (beIN Sports) bünyesinde çalışıyordu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail'in Orta Doğu'daki yasa dışı eylemleri bitmiyor! Suriye'de köy baskını
