Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Emre Mor'a veto, Çağlar Söyüncü'ye onay

MURAD TAMER - Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş’ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe forması giyen Emre Mor, siyah beyazlı kulübe önerildi.

EMRE MOR'U İSTEMEDİ

Eyüpspor’da geçirdiği kiralık sezonun ardından Fenerbahçe’ye geri dönen yıldız oyuncu için teknik heyetin raporu doğrultusunda takımla antrenmanlara çıkmama kararı verilmişti. Tedesco’nun göreve başlamasıyla yeniden idmanlara çıkacağı öğrenilen 28 yaşındaki oyuncu Beşiktaş’a gelmek istedi ancak Sergen Yalçın bu transferi anında veto etti.

SÖYÜNCÜ'YE ONAY

Tecrübeli teknik adamın gerekçesi ise Emre Mor’un özel hayatı. Yetenekli oyuncunun özel hayatının saha performansını etkilediğini belirten Sergen Yalçın’ın, “Bir oyuncu sahada yeteneklerini gösterebiliyorsa özel hayatı problem değildir. Ancak Emre Mor bunu yapamıyor” dediği öğrenildi. Öte yandan F.Bahçe’nin bir diğer oyuncusu Çağlar Söyüncü transferine yeşil ışık yakan Yalçın, kiralık şartlarında anlaşma sağlanması hâlinde transferin gerçekleşebileceğini söyledi.

25 MİLYON AVRO

Kariyeri boyunca kulüplerin toplam 25 milyon avro bonservis bedeli ödediği Emre Mor eski günlerinin çok uzağında.