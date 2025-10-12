Marinalara kimlik şartı! Türkiye’ye yabancı sızmalar önlenecek

ESMA ALTIN ANKARA -AK Parti’nin önceki gün Meclis’e sunduğu kanun teklifine göre, marina, liman tesisleri ve kıyı tesislerini işletenlerine ve deniz aracı kiralayanlar için kimlik bildirme zorunlu olacak.

Teklife göre, tesislerin işleticileri, gemi ve deniz turizmi araçlarında kalan kişiler dâhil konaklayan herkesin kaydını günü gününe tutacak. Yeni düzenlemeyle marinalarda, liman tesislerinde, kıyı tesislerinde giriş/çıkış ve konaklama işlemlerinin kontrol altına alınarak millî güvenliğimizi tehdit edebilecek saldırılara yönelik asayişin sağlanması ve böylece insan kaçakçılığının önüne geçilmesi hedefleniyor.