Marinalara kimlik şartı! Türkiye'ye yabancı sızmalar önlenecek

Marinalara kimlik şartı! Türkiye’ye yabancı sızmalar önlenecek

Marinalara kimlik şartı! Türkiye’ye yabancı sızmalar önlenecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belge alamayan kıyı tesislerine kimlik bilgilendirme mecburiyeti getiriliyor.

ESMA ALTIN ANKARA -AK Parti’nin önceki gün Meclis’e sunduğu kanun teklifine göre, marina, liman tesisleri ve kıyı tesislerini işletenlerine ve deniz aracı kiralayanlar için kimlik bildirme zorunlu olacak.

Teklife göre, tesislerin işleticileri, gemi ve deniz turizmi araçlarında kalan kişiler dâhil konaklayan herkesin kaydını günü gününe tutacak. Yeni düzenlemeyle marinalarda, liman tesislerinde, kıyı tesislerinde giriş/çıkış ve konaklama işlemlerinin kontrol altına alınarak millî güvenliğimizi tehdit edebilecek saldırılara yönelik asayişin sağlanması ve böylece insan kaçakçılığının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ayrıca genel kolluk kuvvetleri tarafından tutulan konaklama tesislerinde konaklayanların bilgilerini genel kolluk faaliyet kapsamında kullanılan bilgisayar terminallerine aktarmayanlara 10 bin lira, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu aykırılıkların aynı yıl içinde tekrar edilmesi hâlinde en son kesilen para cezası iki katı olarak uygulanacak, bunun dördüncü defa tekrar edilmesi durumunda ise işletmenin ruhsatı iptal edilecek.

