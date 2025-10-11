Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > İstanbul'a kruvaziyer dopingi! 8 ayda 410 bin turist geldi

İstanbul'a kruvaziyer dopingi! 8 ayda 410 bin turist geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;a kruvaziyer dopingi! 8 ayda 410 bin turist geldi
İstanbul, Turizm, Kruvaziyer, Yolcu, Rekor, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Valiliği, bu yılın ocak-ağustos döneminde kentteki kruvaziyer limanlarında 410 bin 577 yolcunun ağırlandığını bildirdi.

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kruvaziyer turizminde bölgesel bir merkez olma yolunda hızla ilerleyen "dünyanın göz bebeği" İstanbul'da yeni bir rekora imza atıldığı belirtildi.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde 168 kruvaziyer tipi yolcu gemisiyle 410 bin 577 yolcunun İstanbul'a geldiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"2024'ün aynı döneminde 123 kruvaziyer tipi yolcu gemisinde 31 bin 57 gelen kruvaziyer yolcu ve 205 bin 140 transit kruvaziyer yolcusu olmak üzere, toplam 268 bin 227 yolcu ilimize gelmişti. 2024'ün aynı dönemiyle kıyaslandığında 2025'te kruvaziyer tipi yolcu gemisi yüzde 36,6, gelen kruvaziyer yolcusu yüzde 111,8, transit kruvaziyer yolcusu yüzde 31,8 olmak üzere toplam kruvaziyer yolcusu yüzde 53,1 arttı."

Kaynak: Anadolu Ajansı
Gazze planında adı geçen Tony Blair, Epstein skandalına karışmış!Macaristan - Ermenistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler belli oldu mu? Canlı yayın bilgileri araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Baykar ve MKE fabrika kuruyor! Savunma sanayiinin yeni üretim üssü Karadeniz'de - EkonomiSavunma sanayiinin yeni üretim üssüYusufeli Barajı'ndan ekonomiye dev katkı! 1,4 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor - EkonomiYusufeli Barajı'ndan ekonomiye dev katkı!Tüketiciler Birliğinden "elektrikli araç poliçelerindeki menzillere dikkat edin" uyarısı - EkonomiTüketiciler Birliğinden "elektrikli araç poliçelerindeki menzillere dikkat edin" uyarısıTrump'ın Çin hamlesi piyasaları alt üst etti! Bitcoin'de büyük çöküş - EkonomiBitcoin'de büyük çöküşTarih belli oldu! AJet, Ankara'dan Bağdat'a direkt seferlere başlıyor - EkonomiAJet, Ankara'dan Bağdat'a direkt seferlere başlıyorTürkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek kemer barajı! 1,4 milyon hanenin elektriğini karşıladı - EkonomiBinlerce hanenin ihtiyacı buradan karşılandı
Sonraki Haber Yükleniyor...