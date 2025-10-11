Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek kemer barajı! 1,4 milyon hanenin elektriğini karşıladı

Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek kemer barajı! 1,4 milyon hanenin elektriğini karşıladı

Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek kemer barajı olan Yusufeli, üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor. Barajın bugüne kadar ürettiği enerjiyle 1,4 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılandı.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek kemer barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), elektrik üretiminde ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

9 YILDA TAMAMLANDI

Yapımı 9 yıl süren dev proje, 2022'de tamamlanarak 2023 yılında Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)'a devredildi. Türk mühendisliğinin imzasını taşıyan baraj, hem büyüklüğü hem de üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor.

"ÜRETİM, 1,4 MİLYON HANENİN YILLIK ELEKTRİK TÜKETİMİ DEĞERİNDE"

EÜAŞ Yusufeli İşletme Müdürü Aziz Cengiz, Türkiye'nin enerji politikalarında yenilenebilir kaynakların kritik rolüne vurgu yaptı.

Cengiz "Ülkemizde son 15 yılda yenilenebilir enerji alanında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirildi. Bugün toplam elektrik kurulu gücümüzün yüzde 61'inden fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Bunun yaklaşık 33 bin megavatlık kısmı hidroelektrik santrallerimize ait. Türkiye'nin mühendislik kabiliyetinin sergilendiği en yüksek kotlardan biri olan Yusufeli Barajı, 10 yıllık inşa sürecinin ardından 2023 yılında devreye alındı. 548 megavat kurulu güce sahip Yusufeli HES, yılda yaklaşık 1.827 gigavatsaat (GWh) elektrik üretim kapasitesine sahip. Bugüne kadar 3,4 milyon megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştiren santral, bu üretimle 1,4 milyon hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

