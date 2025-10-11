Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alman basını, Esad'ın Moskova'daki lüks sürgününü yazdı! Oyun bağımlısı olmuş

Alman basını, Esad'ın Moskova'daki lüks sürgününü yazdı! Oyun bağımlısı olmuş

- Güncelleme:
Alman basını Suriye'den Rusya'ya kaçan Esad ve ailesinin lüks sürgününden detayları yazdı. Şatafat içinde geçen günlerin yanı sıra Esad'ın oyun bağımlısı olduğu da belirtildi.

Suriye'de yıllar süren iç savaş, tarihler 8 Aralık 2024'ü gösterdiğinde son buldu.

Suriye'deki muhaliflerin başarılı operasyonları sonucunda Beşşar Esad rejimi çöktü. Şam düştü, Esad ailesi ile birlikte Rusya'ya sığındı. Suriye'nin başına ise muhaliflerin lideri Ahmed Şara geçti.

Alman basını, Esad'ın Moskova'daki lüks sürgününü yazdı! Oyun bağımlısı olmuş - 1. Resim

MOSKOVA GÖKDELENLERİNDE LÜKS HAYAT

Türkiye'nin de desteğiyle Suriye yeniden ayağa kalkmaya çalışırken Rusların elinde günlerini geçiren Esad'dan haber geldi. Alman basınından Die Zeit, Esad'ın lüks sürgününü yazdı.

Alman basını, Esad'ın Moskova'daki lüks sürgününü yazdı! Oyun bağımlısı olmuş - 2. Resim

KENDİNİ OYUNLARA VERMİŞ!

Moskova'nın göbeğinde lüks bir rezidansta yaşadığı öğrenilen Esad'ın, 2013'ten bu yana gökdelenlerden 20 kadar daire satın aldığı söyleniyor. Haberde; altın yaldızlı mobilya ve jakuzilerle donatılan dairelerde Esad'ın günlerini oyun oynayarak geçirdiği, bazen de kontrol altında kısa yürüyüşler yaptığı yazıldı.

Alman basını, Esad'ın Moskova'daki lüks sürgününü yazdı! Oyun bağımlısı olmuş - 3. Resim

Esad'ın kardeşi Mahir El Esad'ın ise lüks bir otelde konakladığı ve nargile içerek sosyalleştiği belirtiliyor.

 

