Alman basını, Esad'ın Moskova'daki lüks sürgününü yazdı! Oyun bağımlısı olmuş

Suriye'de yıllar süren iç savaş, tarihler 8 Aralık 2024'ü gösterdiğinde son buldu.

Suriye'deki muhaliflerin başarılı operasyonları sonucunda Beşşar Esad rejimi çöktü. Şam düştü, Esad ailesi ile birlikte Rusya'ya sığındı. Suriye'nin başına ise muhaliflerin lideri Ahmed Şara geçti.

MOSKOVA GÖKDELENLERİNDE LÜKS HAYAT

Türkiye'nin de desteğiyle Suriye yeniden ayağa kalkmaya çalışırken Rusların elinde günlerini geçiren Esad'dan haber geldi. Alman basınından Die Zeit, Esad'ın lüks sürgününü yazdı.

KENDİNİ OYUNLARA VERMİŞ!

Moskova'nın göbeğinde lüks bir rezidansta yaşadığı öğrenilen Esad'ın, 2013'ten bu yana gökdelenlerden 20 kadar daire satın aldığı söyleniyor. Haberde; altın yaldızlı mobilya ve jakuzilerle donatılan dairelerde Esad'ın günlerini oyun oynayarak geçirdiği, bazen de kontrol altında kısa yürüyüşler yaptığı yazıldı.

Esad'ın kardeşi Mahir El Esad'ın ise lüks bir otelde konakladığı ve nargile içerek sosyalleştiği belirtiliyor.