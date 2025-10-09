İç savaş nedeniyle geldiler, şimdi topluca Suriye'ye dönüyorlar! "Türkiye'ye ne kadar teşekkür etsek az"

Kahramanmaraş'ta "Gönüllü, Güvenli, Onurlu ve Düzenli Geri Dönüş" Programı kapsamında yaklaşık 200 Suriyeli sığınmacı, ülkelerine dönmek üzere Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na uğurlandı.

Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'nde düzenlenen törende Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'ndeki işlemlerini tamamlayan Suriyeli sığınmacılar, ülkelerinde yeni başlangıca adım atmak için yola çıktı.

38 yaşındaki Adnan Hüseyin, iç savaş nedeniyle ailesiyle Türkiye'ye sığındığını, geride güzel anılar bırakarak ülkesine döndüğünü söyledi.

9 kişilik ailesiyle yeni hayata başlayacaklarını ifade eden Hüseyin, şöyle konuştu:

Türkiye, bize çok yardımcı oldu. Allah onlardan razı olsun. Burada bulunduğumuz sürede çok memnunduk, sizleri çok sevdik. Artık iç savaş bitti ve ülkemize dönmek istedik.

Ülkemi çok özledim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Allah uzun ömürler ve sağlık versin. Onun için ne desek az. Hukuk fakültesi son sınıf öğrencisiyim, eksik derslerimi vererek avukat olarak görev yapacağım.

Doğduğum, yaşadığım toprakları çok özledim. Bir an önce topraklarıma, arkadaşlarıma kavuşmak istiyorum.